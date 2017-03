Tarlós: Két hét múlva a felújított metróval utazhatunk

„Márciusban forgalomba áll az első négy felújított metrókocsi a 3-as vonalon” – jelentette ki Tarlós István az Indexnek adott interjúban emlékeztetve arra, hogy „2012 óta azon kínlódik a főváros, hogy elindítsa” a metrófelújítást, a szerelvények felújítása egy éve folyik, a síneket is folyamatosan cserélték, és a beérkezett autentikus szakvélemények szerint nem balesetveszélyes a 3-as metró. Mint mondta, maga is szokta használni, és egyik gyermeke naponta utazik vele. Hozzátette: a BKV vezetői kötelesek az első negatív szakvéleményre leállítani a metrót.

Tarlós azt is elmondta, hogy „a 3-as metróra megvan, meglesz a forrás”. A főpolgármester bízik abban, hogy a kiviteli tervekre most nem túlárazott pályázatok érkeznek majd be, mert „alátámasztatlan, drágább árajánlatokra nincs fedezetünk”.

Tarlós szerint a BKV időt akart megtakarítani azzal, hogy az engedélyezési tervek alapján írta ki a pályázatot, „de ilyen mértékű túlárazottságra nem számított senki”. Körülbelül 50 milliárd forinttal drágább ajánlatok érkeztek, amire nem volt fedezete a fővárosnak – mondta a főpolgármester emlékeztetve arra, hogy „valakik az állami állományból azt akarták, hogy a metrópótlásra legyen kiszervezés, ennek megfelelően kiírták a tendert, amit aztán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hátba támadott. Mivel még 40 millióra meg is akarták büntetni a fővárost, ezért a BKV jogorvoslatért fordult a bírósághoz, amit első fokon meg is nyert. Ettől csúszott majdnem fél évet a pályázat”.

Az ATV-nek tett kijelentésével kapcsolatban, miszerint jelentős tétet ne tegyen rá, hogy 2019-ben újra elindul a főpolgármesteri posztért, az Index érdeklődésére azt mondta: két és fél évvel a választás előtt ez a kérdés vagy értelmetlen vagy provokatív. Hozzátette: ha mégsem újrázna, nem adna tippeket arra vonatkozóan, hogy az őt támogató politikai közösség adott esetben kit indítana, hiszen ez nem az ő kompetenciája.

A Római-parti mobilgát ügyében hangsúlyozta: a szakma által javasolt nyomvonalon épül majd meg a védmű. Két dolog biztos: „a part menti nyomvonal sokkal olcsóbb, és egy csomó olyan ingatlan van a hullámtérben, amit meg kellene védeni” – mondta, hozzátéve, hogy „azért építsünk meg egy drágább nyomvonalat, aminek a fedezete meg sincs a költségvetésben, hogy a hullámtérben élők ne kapjanak védelmet? Ilyet józan ésszel nem követelhet valaki”.