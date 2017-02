Tarsoly: Szijjártóval egyeztettem a vízumügyek kiszervezéséről

Tarsoly Csaba, a csődbe ment Quaestor vezetője azt állította az ellene és társai ellen zajló per hétfői tárgyalásán, hogy őt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kereste meg a vízumok kiszervezésének ötletével.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a moszkvai magyar vízumközpont megnyitóján 2014. november 19-én. Mellette Jelena Cvetkova, a vízumközpont vezetője és Tarsoly Csaba, a Quaestor-csoport elnök-vezérigazgatója Fotó: Moszkvai magyar nagykövetség / MTI

A 444 cikke szerint Tarsoly Csaba az ellene folyó per mai tárgyalásán beszélt arról, hogy a Szijjártóval folytatott megbeszélésein az is szóba került, hogy Azerbajdzsánban, Egyiptomban és Fehéroroszországban is létesítenek hasonló központot.

„Engem Szijjártó úr keresett meg, hogy kiszerveznék a vízumkiadást, hogy ne a követségen döntsék el, ki kaphat. Ez egy negyvenablakos központ lett, 15 eurót kerestünk vízumonként. Ez az orosz kereskedőház része lett volna” – idézte a lap a Quaestor-ügy fő vádlottját.

Korábban az Index számolt be arról, hogy a moszkvai magyar nagykövetség konzuli osztályán több ezer schengeni vízumot adtak el olyan orosz állampolgároknak, akikről valójában azt sem tudták, kicsodák. A külügyi tárca 2013-as belső vizsgálata szerint „tisztázatlan anyagi hátterű és foglalkozású orosz állampolgárok” kapták meg a vízumot „minden látható, dokumentált ellenőrzés nélkül”, köztük prostituáltak is. A dokumentum szerint a konzulokkal szemben „rendszeres volt a tisztességtelen befolyásszerzés, nyomásgyakorlás, akár fenyegetés”. Az állam ráadásul lemondott a vízumbevételekről is.

Szijjártó és Tarsoly 2014 novemberében – néhány hónappal a Quaestor bukása előtt – nyitotta meg a moszkvai vízumközpontot. A brókercégnél lefoglalt belső levelezés szerint negyvenöt fős létszámmal és igen zsíros haszonkulccsal terveztek: a 90 millió forintos beruházással évi 400 milliós tiszta nyereséget értek volna el egy 2014-es belső számítás szerint.

Korábban egyébként már volt szó a vízumgyárról a Quaestor-ügy tárgyalásán, a negyedrendű vádlott, a Quaestor stratégiai irányításáért felelős Kárpáti Péter beszélt a vízumüzletről. Azt mondta, hogy a projekten dolgozó munkatársával úgy látták, több millió euró bevétel származhat ebből.

„Mi ebben az üzlet? Ebben az az üzlet, hogy van az államnak vízumkiadási bevétele, de a vízumban eljáró közvetítő cégnek is van bevétele. És kihez mennek az ügyfelek vízumot kérni? Aki jó szolgáltatást nyújt. Mi felépítettünk egy olyan online kvázi foglalási rendszert, ahol oroszok azonosítani tudták magukat weben keresztül a vízumigénylésükhöz. Ezeket az adatokat utána a nemzetbiztonság által jóváhagyott formulában a követségek előre fel tudták dolgozni, tehát felgyorsítottuk az egész ügyintézést az informatika segítségével, és elindult az üzlet” – mondta Kárpáti az egyik tavaly őszi bírósági tárgyaláson.