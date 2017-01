Távozhat Pölöskeiné a Klik éléről

Vezetőváltás lesz még januárban a Klebelsberg Központ (KK) néven működő szervezet élén – értesült a Magyar Nemzet több egymástól független forrásból. Úgy tudjuk, Pölöskei Gáborné már ebben a hónapban távozhat elnöki pozíciójából.

Pölöskeiné 2016 márciusában érkezett az akkor még Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (Klik) nevezett szervezet élére, miután a korábbi elnöktől, Hanesz Józseftől közös megegyezéssel megvált az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szervezet addigra már komoly adósságokat görgetett maga előtt, és az akkoriban kirobbant pedagógustiltakozásokon sokat bírálták a túlcentralizáltsága miatt is. Így Pölöskeinére várt a feladat, hogy átalakítsa az óriásszervezetet, amire miniszteri biztosi mandátumot is kapott a kormánytól. Végül a Klik 198 tankerületéből az idei évvel 59 tankerületi központ lett, amely nemcsak az iskolák fenntartásáért, de már a működtetéséért is felel. Emellett sikerült konszolidálni a Klik adósságát is, miután a kormányzat belátta, hogy 2016-ban is alultervezték a büdzséjét, és 38 milliárdos gyorssegélyt biztosítottak a szervezetnek.

Lapunk írásban is kereste a KK sajtóosztályát, hogy meg tudja-e erősíteni Pölöskeiné távozását, amint megkapjuk a választ, frissítjük cikkünket. Ugyanakkor volt olyan a KK működésére rálátó forrásunk, aki meglepődve fogadta a hírt.

Pölöskeiné szakmai megítélése vegyes, lapunknak többen kifejezetten rátermett, tapasztalt szakemberként nyilatkoztak róla, mások szerint viszont azért kell távoznia a KK éléről, mert elégedetlenek voltak a munkájával.