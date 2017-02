Teljesen eltűnt a szellemi pezsgés a politikából

Mindig ugyanúgy. Mintha csak egy régi Demjén-sláger refrénjét harsognák a frakcióülésekre készülő pártok: üzeneteikből teljesen hiányoznak az új üzenetek. Az érdekes történetek, amelyek miatt potenciális szavazóként fejünket felkapnánk.

hirdetés

Mindig, mindig ugyanúgy megy minden: az irányokat nem a valósághoz, a társadalmi elvárásokhoz igazítják, hanem a pártok egymáshoz való viszonya a valódi mérce. A cselekvés célja a küzdés maga, hogy a levegőben mindig érződjön – klasszikust idézve – a puskapor szaga.

A Fidesz–KDNP képviselőcsoportja szerdától péntekig Visegrádon tanácskozik, a rendezvény a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök politikai értékelő beszédével kezdődik. A témákból Kósa Lajos tájékoztatóján kaphattunk ízelítőt, a frakcióvezető „meglepő módon” a migrációs helyzetet, a kampányfelkészülést és a külföldi szervezetek magyarországi fiókszervezeteire vonatkozó átláthatósági szabályokat emelte ki főtémaként. „Ezekről az ügyekről amúgy várhatóan nemzeti konzultációt is folytatunk hamarosan, érdemes tehát már most felkészülni, hogy Soros György neve az eddigieknél is többet fog szerepelni a köztévében.” Zárt ülést tartanak, így várhatóan csak a képviselők hallhatják a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter előadását a kampány előkészületeiről, pedig Rogán Antal sokaknak hiányozhat, hiszen régen nem szerepelt már a nyilvánosság előtt.

Kiscsoportos Az LMP ötfős képviselőcsoportja – a párt elnökségével kibővülve – a múlt héten tartotta meg évindító frakcióülését Siófokon. A kétnapos tanácskozáson elsősorban a munkavállalók, az oktatás és az egészségügy helyzetét tekintették át – számolt be arról Szél Bernadett társelnök. (MTI)

Erre az időszakra időzített az MSZP is. Majtényi László volt ombudsman nagy piros táskával érkezett és a szocialisták által is támogatott államfőjelöltként távozott – ennek ellenkezője nagyobb hírértékkel bírna. A nagy tudású és kétségtelenül felkészült ember benyomását keltő szimbolikus baloldali aspiráns olyan nagy ívű és eddig sosem hallott gondolatokkal készült, minthogy „az alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek a nemzet egységét kell kifejeznie”, illetve küzdeni kell a szegénység, a korrupció ellen. Utóbbi két fogalmom sajnos valóban égető társadalmi-politikai problémákat takar, csak éppen a reális megoldási javaslatokkal adós ő maga is. Meglehet, míg szikrázik a metróbotrány, nem is volna túl hiteles sok szót ejteni a régi baloldalon a közpénzek párologtatásáról.

Majtényi értekezett még arról, hogy a Fidesz csorbította a szabadságjogokat, illetve az LMP-re hivatkozva arról, hogy szembe kell szállni az önzéssel és fel kell lépni a fenntartható fejlődés, az eljövendő nemzedékek érdekében.

Jó tudni, a szocik lehetséges kormányfőjelöltje, Botka László is részt vesz a frakcióülésen, a párt elnöke, Molnár Gyula részleteket nem akart elárulni, annyit azért elmondott: azon dolgoznak a háttérben, hogyan lehet a legszélesebb együttműködést létrehozni. Nahát.

Mindezek csodálatos gondolatok mindenféle konkrét tartalom nélkül – a szavak kiüresedése pedig igencsak közrejátszott abban, hogy a többség elfordult a közügyektől, a politikai szféra hiteltelenedett. Ennyi üzenettel, ennyire semmitmondó tartalommal márpedig nehéz lesz fogást találni a – ha érdemi mondanivalót nem is, de legalább erőt felmutatni képes – uralkodón, nem mintha erre a régi baloldalnak Botkától és Majtényitől függetlenül amúgy lenne még bármi esélye.

hirdetés

A Jobbik képviselőcsoportja szintén szerdától péntekig tanácskozik, a párt képviselői Mátraszentimrére vonultak el. Az első szónok természetesen Vona Gábor pártelnök. Előzetesen annyit árultak el – túl sok újdonságot ez sem ígér –, a frakcióülés meghatározó témája az európai bérunió és az ehhez szükséges nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése lesz, valamint a felkészülés megkezdése a 2018-as választásra. A Jobbikban ragaszkodnak ahhoz, hogy magukat váltópártnak nevezzék a kampányban – kérdés, ez mire lesz elég.