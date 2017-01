Természetesen használódott el a jobbikosok ajtaja?

Ismeretlenek feltörték a kiemelten védett Képviselői Irodaházban a Jobbik három irodáját, köztük a nemzetbiztonsági védelem alatt álló Mirkóczki Ádám képviselő és szakértője szobáját is, amelyiknek ajtaját felfeszítették – erről számolt be a nap során korábban az ellenzéki párt. Egyelőre annyi biztos, hogy három iroda ajtaját nyitva találták a jobbikosok. A Belügyminisztérium ugyanakkor este arról adott ki közleményt, hogy az irodák ajtajain a helyszíni szemle elsődleges adatai szerint nem voltak erőszakos feszítésből származó sérülések, illetve „klasszikus feszítési nyom”.

Először dél körül Mirkóczki Ádám számolt be Facebook-oldalán arról, hogy feltörték az irodaház 4. emeletén található irodáját, a politikus képeket is nyilvánosságra hozott, amelyeken a zárszerkezet közvetlen közelében sérülések láthatók. A képviselő, aki tagja a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és rendészeti bizottságnak is, a bejegyzésben azt írta: ez az az irodaház, amely elvileg szigorúan védett objektum és biztonságos beléptetőrendszerrel rendelkezik. „Ennek ellenére simán feltörték az irodánkat, ahol kollégámmal közösen végezzük napi munkánkat”.

Kitért arra is, hogy ő és szakértője, akik az irodát használták, nemzetbiztonsági átvilágításon estek át és elvileg nemzetbiztonsági védelem alatt is állnak, hiszen minősített adatokkal, kvázi államtitkokkal dolgoznak. Azt, hogy beléptek-e a számítógépeikbe, illetve mi tűnt el, esetleg miről készülhetett másolat, nem tudják. Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott: „az is nagyon érdekelne, hogy vajon lehet-e összefüggés a betörés és a pénteki sajtótájékoztatóm között, ahol arról beszéltem, hogy rendszeresen jelentkezni fogunk egri- és Heves megyei fideszes korrupciós ügyekkel”.

Mirkóczki Ádám utóbb azt mondta: amikor értesült a hírről, azonnal az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, Kiss Zoltánt hívta telefonon. A beszélgetésük után a titkosszolgálat a helyszínre küldte a szakembereit. Ezzel párhuzamosan az Országgyűlés Hivatala rendőrségi feljelentést tett, így a helyszínre rendőrök, továbbá a parlamenti őrség emberei is megérkeztek. Lapunk kérdésére Mirkóczki Ádám arról számolt be, hogy a helyszínelés még kora este is zajlott. Bemenni nem tudott a helyszínelés miatt, így azt sem tudja, hiányzik-e valami az irodából. Minősített információkat tartalmazó irat ugyanakkor nem volt a szobában – tette hozzá. A rendőrség a képviselőt és a vele dolgozó szakértőt a tervek szerint kedden hallgatja meg.

A Belügyminisztérium este közleményt adott ki az esetről, amiben a többi között azt írták, hogy az irodákból a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint semmi nem tűnt el. Kérdés, hogy ezt hogyan tudták ilyen gyorsan megállapítani, ha még az egyik érintett, Mirkóczki Ádám sem tudta, hogy a szobájából hiányzik-e valami. Az említett belügyi közleményben egyébként azt is írták: a helyszíni szemle elsődleges megállapításai szerint két iroda ajtaján „a természetes használatból, elhasználódásból, és nem erőszakos feszítésből származó sérülések láthatóak”. Majd hozzátették: a harmadik zárszerkezeten klasszikus feszítési nyom szintén nem volt, azonban az esetleges idegen behatolás megerősítése vagy kizárása érdekében szakértői vizsgálat szükséges.

A zárakat mindenesetre lefoglalták, és a rendőrség vizsgálja azt is, hogy az irodákban lévő számítástechnikai eszközöket „arra illetéktelen használta-e”. A szakértői vizsgálatok, tanúmeghallgatások folyamatban vannak – áll a belügyi tárca közleményében.

Kora délutáni tájékoztatóján Jakab Péter, az ellenzéki párt egyik szóvivője azt mondta, hogy három irodáját is nyitva találták a Képviselői Irodaházban, és az egyiken, Mirkóczki Ádámén olyan nyomok voltak, ami arra utal, hogy feltörték. Mint mondta, a hatóságoktól, azaz a rendőrségtől és az Alkotmányvédelmi Hivataltól azt várják, hogy határozza meg az elkövetőket és a megrendelőket, továbbá derítse ki az indítékokat. A szóvivő a párt politikai ellenfeleinek azt üzente, felejtsék el a „maffiamódszereket”, és küzdjenek „férfihoz illő módon”. Felvetette, hogy meddig lehet még süllyedni a támadássorozatban, amelynek szerinte része volt Vona Gábor pártelnök és Volner János frakcióvezető megfigyelése, lejáratása is.

A KDNP-s Hollik István a történtekkel kapcsolatban tájékoztatóján annyit mondott: reméli, feljelentést tesznek az ügyben, ahogyan azt is, hogy nem egy jobbikos belső harc újabb állomásáról van szó.