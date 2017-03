Tiborczéké lehet Pharaon egykori kastélya

Tiborcz Istváné lehet az év elején meghalt szaúdi üzletember, Gaith Pharaon seregélyesi kastélya – írta a 444.hu. A portál szerint a településen már mindenki úgy tudja, hogy a miniszterelnök veje veszi meg az épületet, később pedig luxusvadászkastély-hotellé alakítja majd. Korábban a nemzetközileg körözött Pharaonnak is ilyen tervei voltak a 2015-ben megszerzett kastéllyal. Az épület tulajdoni lapja alapján a tranzakció még nem történt meg, az épület, a védett terület és a horgásztó az Orbán Viktor által csak Pharaon professzornak nevezett üzletember nevét viselő cég tulajdona. Az 1821-ben épült, régebben már szálláshelyként is funkcionáló, majd hosszú évekig üresen álló klasszicista Zichy–Hadik-kastélyt a miniszterelnök családjával és magyar kormányszervekkel is üzleti kapcsolatokat ápoló Gaith Pharaonhoz köthető Pharaon-Alpha nevű cég szerezte meg két évvel ezelőtt. Ebben az évben, egy falunap után jelent meg a Seregélyesi Kisbíró című helyi lapban egy fénykép az új birtoka megtekintésére érkezett szaúdi üzletemberről és kíséretéről. A fotó azért figyelemre méltó, mert 25 éve nem jelent meg sajtófotó Pharaonról, aki az ellene kiadott körözés miatt régóta rejtőzködő életet élt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 11.