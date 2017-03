Tiltakozás Orbán Viktor házánál

Civilbe öltözött rendőrök, valamint egyenruhás kollégáik is igazoltatták azt a két idős hölgyet, akik Orbán Viktor Cinege úti házához mentek, és tiltakozó plakátokat ragasztottak a kormányfő házának kapujára. Az összesen öt intézkedő rendőr erősítést is hívott, így végül a parancsnok is megérkezett – derült ki a Sztárklikk.hu oldalra feltöltött videóból.

„Most töltöm be a 75-öt. Mit képzel, ki vagyok én, terrorista? Vagy micsoda? Hát ez gyalázat!” – mondta az egyik néni, aki nem értette az intézkedést, mondván, ő csak véleményt nyilvánított azért, hogy ne kerüljön az utcára. Az idős asszonyok arról beszéltek, hogy a civil ruhás rendőrök nem igazolták magukat megfelelően, igazolványukat csak felvillantották.

A tüntetők egyik A4-es méretű papírján az állt, hogy „itt lakik egy gyáva miniszterelnök, aki eladta a magyar népet a pénzhatalomnak”. A másikon arról írtak hosszabban, hogy szerintük nem erősödik a magyar gazdaság, hiába harsogja ezt a kormányzati propaganda. Egy darabig a rendőrök nem adták vissza az idős hölgyek iratait, állításuk szerint ugyanis rögzíteniük kellett az adatokat. Később egy kamera is előkerült, így videóra vették, ahogyan a két nő ott áll Orbán Viktor háza előtt.

A Sztárklikkre feltöltött felvételből nem derült ki, milyen következménye lett a tiltakozásnak.

