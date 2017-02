Tiltaná az éjszakai buszozást a Klebelsberg Központ

Szigorítanak a buszbaleset után: arra kérik az iskolákat, hogy este tizenegy óra után ne buszozzanak a kiránduló diákok.

Levélben keresi meg a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok az iskolaigazgatókat: arra kérik őket, hogy a diákok este tizenegy után ne buszozzanak az iskolán kívüli programokon, kirándulásokon – írja a 24.hu. A veronai baleset után Palkovics László oktatásért felelő államtitkár beszélt arról, hogy szigorítani fogják a kirándulások körülményeit.

Ennek megfelelően most arra kérték az igazgatókat, hogy olyan szerződéseket kössenek, melyek alapján ha „a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este tizenegy óráig”, akkor azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Arra is kérték az intézményvezetőket, hogy a szállításra szerződtetett cégtől „előre kérjenek írásos tájékoztatást arról, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik érvényes okmányokkal”.

Mivel a levél nem részletezi, hogy milyen kirándulásokról van szó, sok szülő és intézményvezető arra a következtetésre jutott, hogy a kérés nemcsak a külföldi utakra, de a belföldi kirándulásokra is vonatkozik. Egy vidéki iskola diákjai például bajosan érnének vissza a fővárosból egy színházi előadásról este tizenegy előtt. A Klebelsberg Központ azonban egy levélben arról írt a 24.hunak, hogy a korlátozások elsősorban a külföldi utakra vonatkoznak.

„Nem az a célunk, hogy a tanórán kívüli programok csökkenjenek, hanem hogy a diákok utaztatása még biztonságosabbá váljon. A hamarosan megjelenő szabályozás pontosan meg fogja határozni azoknak az utazásoknak a körét, amelyre a fenntartó speciális előírásai vonatkoznak” – írták.