Tizenötmilliárd a kormányközeli alapítványnak

Újabb milliárdokkal tömte ki a kormány azt az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványt, amelynek főtitkára L. Simon László korábbi kabinetfőnöke. Az alapítvány tulajdonában álló Erzsébet Táborok Kft. ugyanis 15 milliárd forintot nyert azon a pályázaton, amelyet saját tulajdonosa írt ki a rászoruló gyerekek táboroztatására.

A „nyertes” cég egyedüli ajánlattevő volt. Feladatai közé tartozik a tábori szálláshelyek üzemeltetése, valamint az étkeztetés megszervezése is. A 15 milliárdos összegért 2017–2020 között kell elvégezni ezeket a feladatokat, évente pedig valamivel több mint 38 ezer gyereket, valamint az őket kísérő felnőtteket kell ellátni. Március közepén Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára jelentette be, hogy három év alatt összesen 26 milliárd forintot költenek az alapítvány kezelésében lévő zánkai, valamint fonyódi táborok felújítására. Vagyis az alapítvány – közvetve vagy közvetlenül – összesen több mint 40 milliárd forintot költhet el. A 17 milliárd forintra becsült táborhelyeket egyébként ingyen kapták, a vagyonkezelővel kötött szerződés szerint pedig 15 év után akár el is adhatják.

Tavaly a kormány kettéválasztotta a szociális üdültetési feladatokat, így a felnőttek nyaraltatása a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál maradt, míg a gyermek- és ifjúsági táborok szervezési joga az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványhoz került. Utóbbinak az a Hornyák Tibor a főtitkára, aki korábban L. Simon László volt kulturális államtitkár kabinetfőnöke volt. Az alapítvány azonban más ponton is kapcsolódik a kormányhoz, az alapítói jogok ugyanis korábban a Szeged-Csanádi egyházmegyéhez kötődő Szent Ágota Alapítványhoz kerültek. Az egyházmegye vezetője pedig Kiss-Rigó László püspök, akinek a Magyar Narancs cikke szerint külön helyet tartanak fenn neki a felcsúti Pancho Arénában.

A Közbeszerzési Értesítő szerint az Erzsébet Táborok Kft. – a cég ügyvezetője szintén Hornyák Tibor – bizonyos feladatok ellátására alvállalkozókat is bevonna. Ennek alapján várhatóan más vállalkozás végzi majd az őrzés-védelmi, a kertészeti, az élelmiszer-alapanyaggal, valamint a takarítással kapcsolatos feladatokat.

Egyébként a Közbeszerzési Értesítőből arra is választ kapunk, miért csak egyetlen pályázó volt. A kormánynak egyértelműen az volt a célja, hogy a táborokat a zánkai és a fonyódi ingatlanokba szervezzék, ráadásul – álláspontjuk szerint – kizárólag ezek a táborhelyek alkalmasak arra, hogy „a kívánt nagyságrendben és az elvárt színvonalon, felelősséggel” megtarthatók legyenek a táborok. Az ingatlanok az Erzsébet Táborok Kft. üzemeltetésében állnak, és szálláshely-üzemeltetési engedélyei is ennek a cégnek vannak, így – a pályázat indoklása szerint – csak ezzel a céggel lehetett megkötni a szerződést. Így fordulhatott tehát elő, hogy a pályázatot kiíró alapítvány főtitkára és a nyertes cég vezetője megegyezik.

Rétvári Bence államtitkár arról is beszélt, amikor bejelentette a táborok felújítását, hogy a modernizálás után kétszer annyi gyerek táborozhat majd az ingatlanokban, mint korábban. Ez azért különös, mert tavaly szeptemberi nyilatkozata szerint az Erzsébet program 2012-es indulása óta 300 ezer gyerek üdülését segítették, ám az Erzsébet Táborok Kft. négy éven keresztül évi 38 ezer gyerek üdültetését vállalta.

A táborokban a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyeznek a gyerekek nevelésére. Állami támogatást is kap az alapítvány, a kormány ugyanis az idén több mint 5 milliárd forinttal járult hozzá a gyerekek üdültetéséhez az Erzsébet-táborokban. Azt nem tudni, hogy az Erzsébet Táborok Kft. által elnyert összegben benne van-e ez az összeg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.29.