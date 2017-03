Tízmilliós bútorokra költötte a vasutasok pénzét Gaskó

Összesen közel ötvenmillió forintot fordított irodája berendezésére a tagok által befizetett összegekből Gaskó István a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSZSZ) volt vezetője – írja a Blikk a birtokába került számlákra hivatkozva. A bulvárlap szerint a tételek egy részét Gaskó akkor vásárolta, amikor a Liga Szakszervezetének elnöki posztját is betöltötte.

A bizonylatokon olyan értékes ingóságok szerepelnek, mint falióra 320 ezer forintért, függönyök közel 6 millióért, szövet 2 millióért és egyedi tárgyalóasztalok közel 7 millió forintért.

A bulvárlapnak Gaskó azt mondta, a tárgyakat a testület beleegyezésével vásárolta, a szobáknak kulturáltnak kellett lenniük, hiszen magas rangú politikusokat is fogadott.

„Egy országos szintű, jól működő, megfelelő anya­giakkal és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező érdekvédelemhez ez dukál. Vasúti vezérigazgató korában a mai osztrák kancellár, Orbán Viktor és különböző miniszterek is megfordultak ott. Nem lehetett olajos padlón járni és napórával fogadni őket” – idézték a szakszervezeti vezetőt. Szerinte még így is szerény volt a bútorzat. Gaskó most a VDSZSZ Szövetség elnökeként visszaköveteli a vagyontárgyakat.

Vámos Csaba, a Magyar Munkavállalókért Mozgalom elnöke a bulvárlapnak elmondta: az említett tételeket Gaskó István a VDSZSZ Szolidaritás tagjai által befizetett összegekből finanszírozta, holott korábban tagadta, hogy a vasutasok pénzét olyanra költötte, amire nem kellett volna. Gaskót egyébként 2015-ben, 25 év után menesztették a szervezet éléről, korrupciógyanús ügyei és költekezései miatt.