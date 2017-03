Több ezren regisztráltak az aláírásgyűjtésre

Már több ezren jelentkeztek az LMP népszavazási előregisztrációján, azaz jelezték, hogy valamilyen módon bekapcsolódnának a népszavazási aláírásgyűjtésbe, amint a Nemzeti Választási Bizottság a paksi bővítés ügyében valamelyik felvetésnek zöld utat ad – tudta meg lapunk. Ferenczi István, a párt elnökségi tagja azt mondta, hogy a hetekkel ezelőtt indult kezdeményezésük nagyon népszerű, folyamatos az érdeklődés. Az előregisztrációban részt vevők négy lehetőség közül választhatnak: vállalhatják, hogy – ha lesz hitelesített kérdés – aláírják az aláírásgyűjtő ívet, esetleg társadalmi gyűjtésben (például baráti, családi körben) részt is vesznek a folyamatban, a harmadik lehetőség, hogy aktivistaként kapcsolódnak be a kezdeményezésbe, illetve a jelentkezők akár pénzadománnyal is segíthetik a munkát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az viszont továbbra is erősen kérdéses, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) átenged-e bármilyen kérdést, ami a paksi atomerőmű bővítésével foglalkozik. A testület ugyanis múlt kedden a legkülönfélébb indokokkal dobott vissza öt LMP-s kezdeményezést. A legfőbb érv az volt, hogy azok nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség végrehajtásába ütköznek, illetve hogy nem felelnek meg az egyértelműség követelményének. De előkerült az is, hogy miközben egy eredményes népszavazás csak három évig köti az Országgyűlést, a kérdések megfogalmazása azt a látszatot kelti, hogy egy mostani döntéssel akár húsz évre kötelező érvényű döntést tudnak hozni a választók. A népszavazási felvetések egy része ugyanis a mostani blokkok 2035 körüli kivezetése utáni időkre vonatkozik. A vitában többször felvetődött, hogy az átlagembernek vannak-e kellő ismeretei az egyes kérdések megértéséhez és megválaszolásához. Patyi András NVB-elnök ugyanis azzal érvelt, hogy bizonyos, az atomenergiával és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretekkel a választók többsége nem rendelkezik. Az egyik tag, Fábián Adrián erre azzal válaszolt, hogy egyetlen jogszabály sem követeli meg, hogy az átlagpolgárok magfizikusok legyenek.

– A jövő héten várhatóan a még el nem bírált 6 kérdés mellé újabb kettőt nyújtunk be – mondta érdeklődésünkre Ferenczi István, aki a múlt heti elutasítással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az NVB az elbírálásnál lényegében „visszaköhögte” a kormányzati propagandát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.