Tovább magyarázkodik Palkovics: Nem a CEU ellen szól a törvényjavaslat

Nem lehetetleníti el a működést, nem diszkriminatív és nem a Budapesten működő Közép-európai Egyetem (CEU) ellen szól a felsőoktatási törvény kezdeményezett módosítása – jelentette ki az ATV csütörtök reggeli műsorában Palkovics László oktatási államtitkár, aki szerint nincs rá ok, és kicsi is a veszélye annak, hogy az intézmény elhagyja Magyarországot.

Az ATV-ben Palkovics a törvénymódosítás okaként említette, hogy szeretnék elkerülni a „kamuegyetemek” magyarországi megjelenését, hangsúlyozva, hogy a CEU nem tartozik ezek közé, a közéleti és médiareakciókra utalva pedig azt mondta, az intézmény érdekérvényesítő képessége „talán erősebb”, mint társaié.

Palkovics László megjegyezte, el fogják magyarázni az ügyben fellépő nagyköveteknek, hogy az a cél: „valós egyetemek” működjenek az országban, hangot adva azon álláspontnak, hogy attól egyetem egy egyetem, hogy abban az országban is folytat képzést, ahol kiadja a diplomáját. Az államtitkár kérdésre válaszolva azt jelezte: előzetesen nem tárgyaltak a törvényjavaslatról a CEU-val, mert nem volt erre idő.

Korábban megírtuk, hogy a javaslat csak olyan egyetemek fenntartását engedélyezné, amik az anyaországban is fenntartanak oktatási intézményt. Ez többek között teljesen ellehetetlenítené a Budapesten működő, nemzetközileg elismert CEU-t is, amit nem mellesleg a kormány által gyakran ostorozott Soros György amerikai üzletember alapított. A CEU diszkriminatívnak tartja a kedden benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.

Miután szerda este Michael Ignatieffel, a Közép-európai Egyetem rektorával tárgyalt Palkovics László, az államtitkár hangsúlyozta: nem látja indokoltnak a kormány, miért kellene visszavonnia a külföldi egyetemek magyarországi működéséről szóló törvénymódosító javaslatot. Palkovics azzal érvelt, hogy a kormány célja a külföldi egyetemek magyarországi működésének rendezése – az pedig vitán felül áll, hogy a területen számos szabálytalanságra derült fény, az erről szóló jelentés tényszerű. Az egyetem által felvetett problémákra ugyanakkor Palkovics László egyfajta kiskaput említett: a kormány kész nemzetközi megállapodást kötni az Egyesült Államok kormányával a CEU és a másik három érintett amerikai intézmény ügyében.

Az Oktatói Hálózat nyílt levélben állt ki csütörtökön a CEU mellett, álláspontjuk szerint a felsőoktatási törvény Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere által benyújtott módosítása a minden tekintetben sikeres intézményt ellehetetlenítené. A szervezet a javaslat visszavonására szólította fel a tárcavezetőt. Kiemelték: a Közép-európai Egyetem 25 éve a magyar tudomány és felsőoktatás szerves része, a honi akadémiai élet egyik legjelentősebb és nemzetközileg is legsikeresebb műhelye, a külföldiek mellett sok magyar hallgató, oktató és kutató szellemi otthona. Mint írták, az egyetemi rangsorokban elért előkelő helyezései alapján a CEU a magyar kormányzat által olyannyira vágyott akadémiai kiválóság, nemzetközi versenyképesség megtestesítője. A törvényjavaslat ezt a minden tekintetben sikeres intézményt mondvacsinált és diszkriminatív feltételek bevezetésével egyszer s mindenkorra ellehetetlenítené – értékeli az Oktatói Hálózat, amely tiltakozását fejezte ki a szerintük a felsőoktatásba való durva kormányzati beavatkozás, a tervezett törvénymódosítás ténye és módja ellen.

Az Oktatói Hivatal felszólította Balog Zoltánt, hogy haladéktalanul vonja vissza a „méltatlan és diszkriminatív” törvényjavaslatot. Egyúttal felszólították a magyar felsőoktatási intézmények vezetőit és a Magyar Rektori Konferenciát, hogy álljanak ki a magyar felsőoktatás integritásának védelmében, és tiltakozzanak a kormány „önkényes és jogtalan” támadásai ellen, amelyek most éppen a CEU-t sújtják, de szerintük az egész tudományos és oktatási szféra számára is fenyegetést jelentenek.

Korábban a Közép-európai Egyetem egyik oktatója is hangot adott véleményének. Zawadowski Ádám, aki a Princetonon doktorált, Bostonban tanított, majd hazajött a CEU-ra, hogy segíthessen egy jó magyar egyetem működtetésében, a magyar közgazdaság-tudomány alakításában, most felháborodott az intézmény ellehetetlenítésének kísérletén, és ezért levelet írt ismerőseinek. A szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sorait itt olvashatja.