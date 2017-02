Tovább tombol a vihar a zuglói biliben

Noha csak egy önkormányzati képviselői mandátum a tét – amely ráadásul nem érinti érdemben a képviselő-testületi erőviszonyokat –, és csak április végén lesz a voksolás, mégis vádaskodástól, botrányoktól hangos a zuglói helyhatósági választási kampány.

Tegnap a CivilZugló Egyesület képviselője, Várnai László, és a szervezet jelöltje, Drevenka Monika tartott sajtótájékoztatót, amelyet azzal hirdettek, hogy feljelentést tesznek Tóth Csaba MSZP-s országgyűlési képviselő ellen választás rendje elleni bűncselekmény, valamint rágalmazás miatt. Később kiderült, a feljelentést valójában ismeretlen elkövető ellen tették, de Várnai lapunknak elmondta, több helyről is úgy értesültek és a rendőrségnek is elmondták, hogy Tóth állhat az általuk kifogásolt cselekmény mögött. Jelesül, hogy Drevenka Monika munkahelyét – egy patikát – lejárató plakátokkal ragasztották tele. Várnai László állítja, korábban megfenyegették őket, hogy ha jelöltet indítanak a 3. számú választókörzetben, akkor elsöprő erejű lejáratókampányt indítanak ellenük. A férfi úgy sejti, a feljelentésben rögzített eset ennek a része. Arról is beszámolt, hogy a kampány színvonala odáig süllyedt, hogy egy homoszexuális társkeresőn hirdetést tettek közzé a nevében – aminek szintén feljelentés lett a vége.

Tóth Csaba szintén a kampány alantasságáról beszélt, és nem érti, országgyűlési képviselőként miként került egy önkormányzati választási haddelhadd előterébe, de azt gyanítja, hogy Várnai saját botrányairól próbálja elterelni a figyelmet; így a többi között arról, hogy kiderült, jogerősen elítélték felesége bántalmazásáért. A szocialista politikus azt viszont egyértelművé tette, ha Várnaiék hamis vádat fogalmaztak meg vele kapcsolatban, megteszi a szükséges jogi lépéseket. Tudomása szerint Várnaiéknak nem sikerült bemutatniuk a feljelentésük alapjául szolgáló lejárató plakátokat.

A képviselői helyre azért kellett választást kiírni, mert Sápi Attila képviselő több mint egy éve eltűnt, mandátuma ezért megszűnt. Az MSZP, a DK és Párbeszéd az Összefogás Zuglóért Egyesület jelöltje mögé állt be, míg az Együtt a CivilZuglóval közösen támogat egy függetlent. Tóth úgy véli, a Fidesz a voksolás kitűzésekor „nyomást gyakorolt” a helyi választási bizottságra.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.