Trükkös foglalásokkal kaphattak magyar vízumot az oroszok

Cseles foglalásokkal juthatott magyar vízumhoz több ezer orosz állampolgár: az egyik legismertebb szállásközvetítőnél regisztráltak, ahol előleget se kell fizetni a becsekkoláshoz – írja az Index a moszkvai vízummutyi kapcsán.

A magyar vízum kiadásához a külföldi állampolgároknak szállásfoglalási igazolást is be kell mutatniuk – a Booking.com-on viszont előleg nélkül is lehet lakást foglalni. Ezt a kiskaput használhatták ki orosz és észak-afrikai kérelmezők is, akik becsekkoltak a közvetítői oldalra, de később be sem léptek Magyarország területére.

hirdetés

A trükkös megoldást az Index fedezte fel. A portál szerint a csalás elsősorban a budapesti apartmanok kiadóit érintette rosszul, akik sokszor vidékről utaznak a fővárosba, hogy találkozzanak a vendéggel – feleslegesen.

A portál szerint a kamu foglalások rendszeressé váltak, a nyilatkozó magyar szállásadók pedig hiába jelezték problémájukat a Booking.com-nak – nem kaptak választ, ahogy az ügyben írásban érdeklődő lap sem. A szállásközvetítő ugyanakkor kísérleti jelleggel már bevezetett egy előleghez kapcsolódó foglalási rendszert is.

Mint arról korábban beszámoltunk, a moszkvai magyar konzulátuson több ezren jutottak hozzá schengeni vízumhoz tisztességtelenül. Pofonegyszerű volt a trükk: az Oroszországban agrárdiplomataként dolgozó Kiss Szilárdhoz köthető, borkereskedelemmel foglalkozó Monte Tokaj Kft. százával hívta meg az embereket, elméletileg üzleti céllal. Sajnos a jelentkezők valójában nem a magyar borok szerelmesei voltak, csak így kerülték meg, gyorsították fel az ügyintézést. A vízumgyárról 2013-ban a Martonyi János által vezetett Külügyminisztérium is tudott; akkor el is készült egy belső vizsgálati anyag, de ennek részleteit a később Szijjártó Péter vezetése alá kerülő tárca nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni.

Zsarolás?

Kiss Szilárd kapcsán legutóbb hétfőn írt arról az Index, hogy rendszeresen megfordult magyar vendégeivel abban a hotelben, ahol még elnökké választása előtt legalább egy alkalommal Trump is lakott, és ahol állítólag az orosz titkosszolgálat, az FSZB felvételeket készített.

hirdetés

Ha ez igaz, akkor már nem is az a kérdés, zsarolható-e a magyar agrárelit azon része, amelynek moszkvai útját Kiss egyengette, hanem az, hogy mennyire, és hány emberről van szó. Az Index szerint az egykori moszkvai agrárattasé luxusszállodákba, -éttermekbe vihette vendégeit, fizette helyettük a cechet, de előfordult olyan is, hogy – miként a portál fogalmazott – „megjöttek a lányok”.