Trump értékelte, hogy Fásy mindig időben fizetett neki

Fásy Ádám a szépségiparon keresztül került kapcsolatba az azóta amerikai elnökké választott milliárdossal, és másfél évtizeden át időről időre résztvevője volt Donald Trump nagyszabású, zártkörű, exkluzív partijainak. Ezzel a magyar énekes-üzletember már korábban is büszkélkedett, de most kettejük üzleti kapcsolatáról is beszélt.

„15 évig én rendezetem a Miss Universe magyarországi fordulóját, miután megvásároltam az ehhez szükséges licence-t. A világszépségverseny tulajdonosa Donald Trump volt" – mondta el Fásy, aki minden évben a szigorú követelményeknek megfelelő felkészítést biztosított a magyarországi győztesnek, és – amit Trump szintén nagyra értékelt – mindig időben befizette a licence-díjat – írja az Atv.hu.

Fásy karitatív tevékenysége miatt kitüntetést is átvehetett Donald Trumptól, akivel a partikon lehetősége volt személyesen is szót váltani. A pazar lakomákon fesztelen légkör uralkodott, ugyanakkor fontosnak tartja kiemelni, hogy minden meghívott a házastársával érkezett, fel sem merült senkiben, hogy „egyszer csak eldurvulhat a helyzet” – mondta el a magyar üzletember az Atv. hu-nak.

