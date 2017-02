Túlárazott projektek milliárdokért

A fideszes Simonka Györgyhöz vezetnek egy 17 milliárdos békési mezőgazdasági felzárkóztatási terv szálai.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is elismerte, hogy néhány uniós pályázattal kapcsolatban felmerül a korrupció gyanúja, de ezekben az esetekben rendre azt hangsúlyozta, hogy a tendereket még a szocialista kormányzás idején írták ki. Az 54. korrupcióinfón bemutatott ügy azonban már a fideszes kormányzás idején kezdődött – hangsúlyozta Hadházy Ákos, az LMP országgyűlési képviselője, aki szerint az előző kormányhoz képest mindössze annyi változás történt, hogy „még nagyobb sebességre kapcsoltak a lopásban”. Az új uniós költségvetési ciklusban ugyanaz folytatódik, mint korábban, csak ötszörös szorzóval – fogalmazott.

Simonka György

A politikus által ismertetett ügyben a szálak Simonka György fideszes országgyűlési képviselőhöz vezetnek. Korábban ugyanis az ő unokatestvére, Tóth Renáta jegyezte azt a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőkért Alapítványt, amely projektgazdaként közreműködött egy 17 milliárd forintba kerülő megyei felzárkóztatási terv elkészítésében. Tóth Renáta volt egyébként az, aki korábbi sajtóinformációk szerint megvette Simonka házát, mielőtt azt egy kezesség miatt elvitte volna a végrehajtó. Hadházy Ákos szerint a hat részből álló program eredménye hat, szinte teljesen megegyező terv lett.

A politikus úgy vélte, az elkészült tervek ráadásul rendkívül túlárazottak. A békési fiatalok helyben tartását célzó programra például 2,8 milliárd forintot költöttek, az érintettek ösztöndíjára viszont mindössze 430 millió forint jutott. A maradék pénzből 60 millió forintot tett ki a projektmenedzsment, de nem sajnálták a pénzt a kutatástól sem, 160 napig ugyanis napi 90 ezer forintért kutatták egyebek mellett az ingázás okait.

A 17 milliárdos programból 19 millió forint jutott egy kiadványra, amely a „háziorvossá és szakdolgozóvá válást” motiválta, 27 millió forintot költöttek „önkéntes tudástár kialakítására” a program honlapján, valamint 65 millió forintot fordítottak az önkéntes csoportok alapfelszereléseinek biztosítására. Egészségtudatosság fejlesztésére 129 millió forint ment el, együttműködő vállalkozók felkutatására 108 millió forint, míg mintagazdaságok kijelölésére 129 millió forint.

Hadházy Ákos szerint a magyar hatóságok tétlenül nézik a lopásokat, az ügyészség pedig még azokat az ügyeket is elutasítja, amelyek esetében egyértelműen korrupció történt. Azok az emberek, akik lopnak, azért merik ezt megtenni, mert mire kivizsgálja az OLAF az eseteket, akár 10 év is eltelhet. Addig pedig röhögnek a markukban – fogalmazott a politikus, aki szerint ezt támasztja alá a négyes metró esete is.