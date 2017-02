Túlpörgetett abortuszügy

Jogszabálymódosításra volna szükség ahhoz, hogy visszautasíthassák a legális abortusz elvégzését az állami fenntartású kórházak, jelenleg biztosítani kell a nem egészségügyi okból végzett terhességmegszakítás lehetőségét is – közölte lapunkkal Kovácsy Zsombor egészségügyi szakjogász. Az érintett kórházakban tehát kell hogy legyen a beavatkozás elvégzésére alkalmas team, azonban erre nem kötelezhető mindenki, az orvosoknak, nővéreknek a szabályozás szerint lehetősége van a beavatkozás elvégzésének visszautasítására.

A szakembert azért kérdeztük, mert Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi Kormányinfón arról beszélt: a Bethesda Gyermekkórháznak és a Budai Irgalmasrendi Kórháznak összesen 7,8 milliárd forintnyi fejlesztést biztosít a kormány, amiből egy speciális, új szülészeti, nőgyógyászati egység jön létre. A fejlesztéshez biztosított támogatásért cserébe azt vállalták – hangzott el –, hogy ebben az intézményben, ezen az osztályon nem lesz abortusz, és hálapénzt sem fogadnak el.

A miniszter bejelentése óta számtalan aggódó és felháborodott cikk és komment jelent meg, a Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet közleményt is kiadott, melyben azt írják: „a beavatkozás hozzáférhetőségét az államnak biztosítania kell az egészségügyi rendszer keretei között. Ez az elv kérdőjeleződik meg, ha az állam azt a feltételt szabja a kórházak támogatásához, hogy szüntessék be a terhességmegszakításokat. Az ilyen feltétel ugyanis arra ösztönözheti a kórházakat, hogy a támogatás érdekében egyre többen mondjanak le az abortusz elvégzéséről, aminek hosszabb távon két következménye lehet.”

Ez az érvelés azonban több ponton is hibás, hiszen a két, szóban forgó kórház esetében is egyházi fenntartású intézményről van szó. Eddig egyikben sem működött szülészet-nőgyógyászat, és az sem különösebben meglepő, hogy egy egyházi intézményben nem szeretnének abortuszt végezni. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója már júliusban jelezte is, hogy ezt miért tarják fontosnak. A Családháló.hu-nak akkor úgy nyilatkozott: az új szülészet három alappillére a természetes, kevésbé medikalizált, ugyanakkor teljes biztonságot adó szülészeti háttér megteremtése, az élet védelmének a hangsúlyozása, tehát egy abortuszmentes szülészet. Ahogy ő is kifejtette: az országban nincs olyan intézmény, ahol egyáltalán nem végeznek terhességmegszakítást, jelenleg az abortusz végzése a protokoll része.

A Magyar Hírlapnak az igazgató ma elmondta azt is: sok család és szervezet kereste meg őket azzal, hogy a szülészeteken az abortuszhelyzet egy gyermekét váró anyának, különösképpen a vallásos családokban, nehezen kezelhető állapot. Jelezték, hogy szükség van olyan szülészetre, ahol ilyen helyzetekkel nem kerül szembe a várandós anya.

A Bethesda kórház honlapján arról tájékoztat: a tervek szerint két év múlva induló osztályon abortuszt nem végeznek, ezt a törvényi előírásoknak megfelelően továbbra is a területileg illetékes kórházakban dolgozó és lelkiismereti okból ezt nem kizáró szülészek végzik. Kitértek arra is: a kormányhatározat által támogatott módon világos pénzügyi feltételeket alakítanak ki: az általánosan ingyenes szülés mellett a választott szakemberek és az extra szolgáltatások után kell csak az intézmény kasszájába pénzt fizetni, ezzel szeretnék kiiktatni a hálapénzt.

A Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő, fővárosi kórházigazgató arról beszélt: nem érkezett semmiféle kérés vagy ajánlat a kormányzat részéről arra, hogy támogatás fejében ne végezzenek abortuszt, fel sem merült soha, hogy egyáltalán ne végezzék el a beavatkozásokat. (Erre, ahogy azt már korábban kifejtettük, a törvényi szabályozás miatt lehetőségük sem lenne.)

A tegnap óta kirobbant felháborodás, melyben többen azt vizionálják, hogy hamarosan az intézmények visszautasíthatják az abortusz elvégzését a finanszírozás reményében így nem feltétlenül indokolt. Ez ugyanis pusztán két egyházi intézmény vállalása.

A KDNP-s Rubovszky György is azt mondta, a kereszténydemokraták nem kezdeményeznek szigorítási akciót, míg Kósa Lajos arról beszélt: a Fidesz semmilyen változtatást nem tervez az abortusz szabályozása ügyében – közölte az Atv.hu. Egy magas rangú kormányzati forrásra hivatkozva közölték azt is: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Szabó István, a református egyház feje kérte a kormánytól: „üdvösségbe vágónak tekintik”, hogy az állam ne kérhessen abortuszt egyházi kórházaktól.