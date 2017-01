Tüntetők is várták Orbán Viktort

Mintegy húsz tüntető és nagyjából ugyanennyi rendőr és civil ruhás biztonsági ember várta reggel Szegeden Orbán Viktor miniszterelnököt, aki a Modern Városok Program részeként tárgyal Botka László polgármesterrel – közölte a helyszínről tudósítónk. „Csaló bankok, bűnözők”, „Eladtatok bennünket” – skandálták a tiltakozók, akik közül többen is arról beszéltek lapunknak, hogy Botka László hozott fejlődést a városnak, nem pedig a kormány, és a látogatás összefügghet azzal, hogy Botka László lett az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Egy idősebb kormánypárti szimpatizáns viszont egyszerűen „lehülyézte” a tiltakozókat.

Botka László (MSZP) polgármester (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a szegedi városháza előtt 2017. január 30-án Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

Orbán Viktor világos színű, vastag sálban lépett ki a Volkswagen Transporteréből, és mosolyogva fogott kezet Botka Lászlóval, valamint a már ott várakozó Lázár Jánossal, a Miniszterelnökség vezetőjével. Ezután elkezdték a tárgyalást – közölte tudósítónk.

Rendhagyó alkalom

Az Orbán–Botka megbeszélés több szempontból is rendhagyónak ígérkezik. Egyrészt éveken át húzódott a találkozó időpontjának kitűzése, például már 2015-ben, de 2016-ban is szó volt róla, hogy a kormányfő a városba érkezhet. Ráadásul a Modern Városok Program fennállásának közel két éve alatt Szeged lesz az első olyan ellenzéki megyei jogú város, ahova ellátogat a miniszterelnök. A helyzetet pedig fokozza, hogy jelen állás szerint Botka László lehet az MSZP miniszterelnök-jelöltje a 2018-as választásokon. Botka egyébként a találkozó kapcsán arról beszélt a Hvg.hu-nak, hogy az nem kegy, hanem kötelező kör a kormány részéről, hiszen a megyeszékhely fejlesztése és az uniós források lehívása Magyarország érdeke is. Azt is megjegyezte: Szeged fejlesztésén túl nincs más, amiben egy nyelvet beszélnének a miniszterelnökkel.

Amennyiben a miniszterelnök „túlesik” a szegedi látogatáson, Salgótarján marad az egyetlen olyan ellenzéki vezetésű város, ahova még el kell utaznia a program miatt. Ezenfelül pedig még a kormánypárti vezetésű Győrött, illetve Hódmezővásárhelyen is tiszteletét kell tennie.