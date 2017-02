Ugrott a nemzeti konszenzus olimpiaügyben?

A miniszterek és Orbán Viktor már nem lát igazán esélyt a nemzeti konszenzus visszaállítására az olimpia ügyében – írja az Atv.hu a kormányülésről kiszivárgott információk alapján.

Kormányzati források ugyanakkor arról tájékoztatták a portált: a kabinet részéről a pályázat visszavonásának felvetésével megvárják a ma esti hármas találkozót, Orbán Viktor kormányfő, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt MOB-elnök megbeszélését.

Az ATV megjegyzi: Orbán Viktor nem szeretné a döntés súlyának a látszatát „indokolatlan sietséggel” veszélyeztetni, ezért minden hivatalos utat bejár – ezért egyeztet már másodszor Tarlós Istvánnal és Borkai Zsolttal is olimpiaügyben. Bár a MOB-elnök azt nyilatkozta, ő lesz az utolsó, aki a pályázat visszavonását kezdeményezné.

A portál úgy tudja, a Momentum Mozgalom olimpiaellenes aláírásgyűjtésének a megkezdése óta minden verzióra készültek forgatókönyvek. A miniszterelnöknek kettős célja volt, ameddig lehetséges, kommunikációs szinten eltolni a kormánytól és a fővárosra hárítani a visszalépés felelősségét, egyszersmind azt láttatni: Orbán Viktor és a kormány nem fél a népakarat megnyilvánulásától; ezért mondta azt Bánki Erik, hogy országos népszavazásra lenne szükség.

Az ATV információi szerint szerdán a fővárosi közgyűlés elé terjesztett, Kocsis Máté által jegyzett politikai nyilatkozat is „egyeztetett szöveg” volt.

A helyzet azért is bonyolult a Fidesz számára, mert az országos, de a fővárosi Fidesz-tábor is erősen elkötelezett érzelmileg az olimpia mellett, és nem szeretné harc nélkül feladni. A kormány belső elemzései is azt mutatják, hogy az olimpiai népszavazás esetén minimális lenne az esély a győzelemre az „ellenséges” Budapesten.