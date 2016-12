Ügyészség előtt a Balog-tárca bojkottja

Hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett bejelentést az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi) kapcsolatos sajtóhírek nyomán Tényi István – tudta meg a Magyar Nemzet. A Fidesz-tag a bejelentést részben a HVG.hu cikkével indokolta, melyben a lap arról írt: információik szerint az Emmi a közelmúltban feltehetően azért adhatott szigorúbb kommunikációs utasítást az alá tartozó intézményeknek, hogy elszigetelje a Simicska Lajos érdekeltségében álló médiumokat, a Lánchíd Rádiót, a Hír TV-t és a Magyar Nemzetet. A bojkott tényét Lakatos Márk, a miniszteri kommunikációs osztály vezetője tagadta a HVG.hu-nak.

Lakatos állítása ugyanakkor nem fedi az érintett sajtóorgánumok dolgozóinak mindennapi tapasztalatait. Például a Lánchíd Rádió hétfőn közleményben tiltakozott, mert a tárca tiltólistára tette megkereséseiket. Mint írták, olyanra is volt példa a közelmúltban, hogy egy előre egyeztetett riportot a helyszínen szakítottak félbe, mondván, hogy most érkezett meg a felvétel megtiltását tartalmazó e-mail a minisztériumtól.

De például az Emmit vezető miniszter, Balog Zoltán sem csinál titkot abból, hogy nem mindenkinek hajlandó nyilatkozni. Balog tavaly májusban arról beszélt a Hír TV-nek, nem áll szóba a csatornával, mert annak tulajdonosa megsértette az ő „bajtársát”, Orbán Viktor miniszterelnököt. – Ettől kezdve ez számomra becsületbeli ügy, hogy önöknek nem tudok nyilatkozni. Sajnálom, mert ezzel a tájékoztatási kötelezettségem az korlátozódik – tette hozzá a miniszter gyakorlatilag beismerve, hogy bár a közérdeket kellene szolgálnia, személyes sértődöttség miatt nem hajlandó nyilatkozni.

Az Emmi hozzáállása a Magyar Nemzet munkatársai számára sem ismeretlen. A tárca több újságírónkat még a sajtólistájáról is levette, hogy lapunk tudósítói még a sajtóközleményekről és a sajtótájékoztatókról se szerezzenek tudomást. Emiatt egyik kollégánk eddig 112 (!) alkalommal írt e-mailt a minisztériumnak, jelezve, hogy szeretné, ha visszakerülne a sajtólistára, ám egyetlen alkalommal sem kapott választ.

Korábban arra is volt példa, hogy egy másik munkatársunk rákérdezett egy saját értesülésére a sajtóosztályánál, ám az Emmi nemcsak neki, hanem egy kormánypárti napilap újságírójának is megküldte a választ. Az utóbbi esztendőben azonban már az a jellemző, hogy a tárca semmilyen kérdésünkre sem reagál, a százat is meghaladja a lapunk által küldött, az Emmi által megválaszolatlan kérdések száma. Több alkalommal előfordult az is, hogy a minisztérium közérdekűadat-igényléseinkre a törvényes határidő megsértésével, csak többszöri felszólítás után volt hajlandó válaszolni. Az Emmi magatartása több szempontból is aggályos. Egyrészt a tárca dolgozói adófizetői pénzen eltartott közszolgák. Másrészt az információszabadságról szóló törvény szerint egy közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Hasonlót mond ki a sajtószabadságról és a médiatartalmak szabályairól szóló törvény is, mely szerint az állami szervek és intézmények kötelesek elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának elvégzését.

Nem az Emmi az egyetlen állami szerv, amely nem reagál lapunknak. Tavaly a belügy sajtóosztálya közölte: „Dr. Kontrát Károly államtitkár úr nem ad interjút a Magyar Nemzetnek, tekintettel arra, hogy a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó média megsértette a Miniszterelnök személyét”. Hasonló választ kapott másik kollégánk is, aki Rogán Antal kabinetminisztert szerette volna kérdezni a letelepedési kötvények kapcsán.

