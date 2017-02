Új szereplő a politikai térképen

A Fidesz a legkedveltebb és a legelutasítottabb. Már a Momentum is mérhető.

Magasan vezet a Fidesz–KDNP mind a teljes népességen belül, mind pedig a biztos szavazók között, érdekesség ugyanakkor, hogy eközben a szavazók által leginkább elutasított politikai szereplők között is első helyen állnak a kormánypártok. Ez derül ki az Iránytű Intézet lapunk számára készített közvélemény-kutatásából.

A felmérés adatai szerint a teljes népességen belül a Fidesz és a KDNP 29 százalékon áll, a második hely a Jobbiké 13 százalékkal, míg az MSZP jóval mögöttük van hét százalékkal. Az LMP-t és a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciót (DK) négy-négy százalékon mérte az Iránytű Intézet, s a Momentum Mozgalomnak és a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is kimutattak 1-2 százalékot.

A sorrend ugyanez a biztos szavazók között is, de ebben a szegmensben a kormánypártok fölénye még nagyobb. A Fidesz és a KDNP 50 százalékos tábort tudhat magáénak, míg a második helyen álló Jobbik még ennek a felét sem éri el, 21 százalékon áll. A biztos szavazókat tekintve is jelentős a lemaradása az MSZP-nek, a felmérés szerint a szocialista párt szimpatizánsai 11 százalékot tesznek ki. A kutatás szerint több párt is átlépné az ötszázalékos parlamenti küszöböt, hiszen mind az LMP, mind a DK elért hat százalékot.

A kisebb formációk, úgy mint az Együtt, a Párbeszéd vagy a kétfarkú kutya párt meg sem közelíti azt az arányt, hogy az Országgyűlésbe jusson, 1-2 vagy 3 százalékon állnak.

A kutatás kitért arra is, hogy mely pártok számítanak a legelutasítottabbnak. Mint kiderült, a szavazók 28 százaléka egyáltalán nem szavazna a kormánypártokra, vagyis a Fidesz és a KDNP bír a legnagyobb abszolút elutasítottsággal. Ebben a kérdésben a második helyért nagy a „verseny”, az MSZP-re az emberek 15, a DK-ra 14, a Jobbikra pedig 13 százalék biztosan nem voksolna. Az LMP-t csak 3 százalék zárja ki, míg a kétfarkú kutya pártot 2 százalék utasítja el teljesen.

hirdetés

A felmérésből kiderült, hogy legnagyobb arányban a kormánypártok tudták megtartani a 2014-es listás szavazóikat, 76 százalékuk ugyanis ma is rájuk voksolna. Minden tizedik korábbi szimpatizánsuk ugyanakkor már elbizonytalanodott, 5 százalék pedig átpártolt a Jobbikhoz. Vona Gábor pártja mellett is kitart a korábbi támogatóik 69 százaléka, de néhány százaléknyian már inkább a kormánypártokat választanák, míg 15 százalék nem biztos a döntésében. Érdekesség, hogy a 2014-es baloldali összefogás szavazóinak 28 százaléka ma bizonytalan abban, hogy kit válasszon. Ötödük biztosan a DK-ra, illetve szinte ugyanennyien az MSZP-re húznák be az ikszet, de van olyan 8 százalék is, amelyik már inkább a viccpártot, a kétfarkú kutya pártot választaná.

Az egyes pártok szavazóinak életkor szerinti bontása nem okozott meglepetést. Továbbra is a DK rendelkezik a legidősebb szavazótáborral, támogatóik 64 százaléka – a kutatás szerint – 60 év feletti. A legfiatalabb szimpatizánsi köre pedig a Jobbiknak van, a rájuk voksolók 37 százaléka még nincs 30 éves. A Fidesz és a KDNP támogatóinak egyharmada 60 év feletti, de nagyjából ugyanennyien vannak a 40 év alattiak is. Az MSZP tábora is hasonlóan összetett, bár náluk valamivel többen vannak az idősebbek.

Az iskolázottságot tekintve a kormánypártok támogatóinak nagyjából egyharmadát-egyharmadát teszik ki a nyolc általánost végzettek, illetve az érettségizettek, míg szavazóik 16 százalékának van felsőfokú végzettsége. Az MSZP, illetve a DK idős szavazói következtében kiemelkedik az általános iskolát végzettek arányában, a Jobbik táborában pedig az érettségizettek és a szakmunkásképzőt végzők dominálnak.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 25.