Újabb fejcsere Balog Zoltán tárcájánál

Távozik posztjáról Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár – értesült több egymástól független forrásból a Magyar Nemzet. Úgy tudjuk, nem Sipos kezdeményezte leváltását, és nem is a munkájára volt panasz. Ugyanakkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) továbbra is igényt tart a munkájára, és a tárca által az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézettől átvett feladatok megszervezéséért felelhet a jövőben. A matematika–fizika szakos tanár, illetve közoktatási vezető végzettségű Sipos Imre korábban a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium igazgatója volt, majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székesfehérvári tankerületét igazgatta.

Az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkári pozícióját 2013-tól töltötte be.

Lapunk úgy értesült, Sipos Imre helyettes államtitkári pozíciójára március 1-jétől Maruzsa Zoltán érkezik, aki jelenleg az Emmi egyik legfontosabb oktatási háttérintézményének, az Oktatási Hivatalnak (OH) az elnöke. Maruzsa korábban már volt helyettes államtitkár a Fidesz–KDNP-kormány alatt, ám ekkor nem a köznevelésért felelt. Politikai karrierje előtt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán adjunktusként dolgozott, majd 2012 szeptemberétől lett felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár. 2015-ben ugyanakkor elmozdították pozíciójából, és az OH vezetését bízták rá, mellette pedig miniszteri biztosi pozíciót is kapott.

Információink szerint Maruzsa OH-nál betöltött elnöki pozíciójára is megvan már a kiszemelt jelölt. Utóbbi pedig nem más, mint az ugyancsak a második Orbán-kormány alatt már helyettes államtitkárként működő Gloviczki Zoltán. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkaráról érkező Gloviczki köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt még Hoffmann Rózsa vezetése idején 2010-től, ám pozíciójáról önként lemondott. Először 2012 októberében kérte felmentését, ám ekkor Hoffmann Rózsa marasztalta többek közt azért, mert Gloviczki jelentős szerepet vállalt a köznevelési törvény akkoriban zajló kidolgozásában. Végül 2013 tavaszán távozott.

Nem ezek az első személycserék mostanában az oktatás területén. Arról is a Magyar Nemzet számolt be elsőként, hogy Áder János köztársasági elnök húga, Pölöskei Gáborné távozik a Klebelsberg Központtá (KK) alakított állami intézményfenntartó éléről, és megkapja a Nemzetgazdasági Minisztériumtól elküldött Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkári posztját. Szintén lapunk írta meg elsőként a hivatalos bejelentés előtt, hogy a KK élére Solti Pétert nevezik ki, aki korábban miniszteri biztosként dolgozott a Balog Zoltán vezette Emminél.

