Újabb kereskedőházak nyílnak százmilliókért

Összesen több mint 400 millió közforintot költ a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) újabb három kereskedőház megnyitására – vette észre a Magyar Nemzet az európai közbeszerzési értesítőből.

Az egyik kereskedőház – a beszerzés nettó értéke 135,6 millió forint értékben – Kanadában fog nyílni. A nyertes ajánlattevő kanadai cég neve „Coach des Vins Montreal”.

hirdetés

Közel 105 millió forint értékben Boszniában is nyílik regionális iroda, a megvalósítás jogáért egy montenegrói cég, a „Comp-Comerc LTD Nikšić” pályázott sikeresen. A közbeszerzési értesítő szerint Bosznia mellett Horvátországban is el kell látniuk „kereskedelem-fejlesztési” tevékenységüket.

hirdetés

Az MNKH továbbá terjeszkedik a dél-amerikai régióban is, regionális irodát nyitnak Argentínában, amely mellett még Uruguayt és Paraguayt jelölték meg a teljesítés helyszínéül. Ezen iroda megnyitási joga egy Magyarországon bejegyzett céghez, a gf Consulting Hungary Kft.-hez került. A cég jegyzett tőkéje az Opten információi szerint mindössze 3 millió forint, a társaság 2015 év végén alakult.