Újabb rejtélyek Kiss Szilárd körül

Ismét egy ügy Kiss Szilárd kapcsán, ami kérdéseket vet fel: az LMP-s Szél Bernadett egy olyan, később egyébként meghiúsult üzletről érdeklődött, ami a kormányközeli Garancsi István cégéhez, egy orosz partnerhez és az állami tulajdonú Eximbankhoz is köthető. Válaszok nincsenek. Az viszont kiderült, hogy sem a földművelésügyi, sem a külügy-, sem a nemzetgazdasági miniszter nem járt a moszkvai Ritz-Carltonban.

Titkolóznak vagy hárítanak a kormány tagjai az egykori moszkvai agrárattasé, a nemzetbiztonsági átvilágításon kétszer is megbukott, a vízumgyárral is összefüggésbe hozott Kiss Szilárdhoz köthető tervezett üzlet ügyében. Az LMP-s Szél Bernadett értesülései szerint tervben volt egy vállalkozás a Garancsi István-féle Market Építő Zrt. és egy oroszországi partner között, hitelt pedig az Eximbank nyújtotta volna. Végül az üzlettől az orosz fél állt el. Az ellenzéki politikus arról érdeklődött több minisztériumnál is, hogy mit lehet tudni az ominózus orosz partnerről, illetve mi lett az állami tulajdonban álló Eximbank által tervezett hitel sorsa. – Mit tud a minisztérium Kiss Szilárdnak a projekt létrejöttében, az Eximbank hitelének megszerzésében, a projekt meghiúsulásában vállalt szerepéről? – tette fel többek között ezt a kérdést is.

Habár az Eximbankban az állam tulajdonosi jogait a nemzetgazdasági tárca gyakorolja, ők csak annyit közöltek, hogy a kérdések kapcsán nem rendelkeznek hatáskörrel . A Szijjártó Péter által vezetett külügy sem árult el semmit, de az kiderült, hogy vannak információik. A miniszter ugyanis csak annyit közölt, hogy az Eximbank a korábbi években két másik kereskedelmi bankkal együttesen kötött hitelezésre irányuló szerződést, melynek részleteiről üzleti és banktitok miatt azonban nem áll módjában semmit mondani.

Szél Bernadett ennek kapcsán a Magyar Nemzetnek jelezte,

nem fogadják el ezt a választ, és jogi útra terelik az ügyet.

A bedrótozott hotel

Az ellenzéki képviselő ezeken túl arra is kíváncsi volt, hogy az érintett minisztériumok vezetői megszálltak-e 2010 óta a moszkvai Ritz-Carlton nevű szállóban. Ez a hely azért is érdekes, mert állítólag az orosz titkosszolgálat titokban készített videót ott Donald Trump orgiájáról. Ráadásul az Index korábbi cikke szerint magyar fejesek is járhattak a bedrótozott szállodában, és magyarokról is készülhettek kompromittáló felvételek. Szijjártó Péter egyértelműen kijelentette, hogy minisztersége alatt a Moszkvába utazó delegációk nem szálltak meg az említett hotelben, és a Nemzetgazdasági Minisztérium is azt válaszolta, hogy tőlük senki sem tartózkodott ott.

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter – akinek neve szinte már összeforrt Kiss Szilárdéval, amiért a nemzetbiztonsági kockázat ellenére is pozíciót adott neki – sem járt ott. Bár többször ment Moszkvába, azt közölte, hogy a Ritz-Carltonban nem szállt meg. Azt is sietett hozzátenni, nincs tudomása arról, hogy munkatársai bármi olyan tevékenységet folytattak volna, amely alkalmas lehetne későbbi zsarolásukra.