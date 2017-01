Újabb támadás indul a civilek ellen

A kormány által álcivileknek nevezett szervezetek ellen irányul az a törvényjavaslat, amely nem állami szervezetek tisztségviselőit is vagyonnyilatkozat-tételre kötelezné – derült ki Németh Szilárd keddi sajtótájékoztatóján. A retorika már korábbról ismert, Orbán Viktor még tavaly decemberben adott interjút egy kormányközeli sajtóterméknek, amelyben a liberális aberráció mintájaként Soros Györgyöt hozta fel. A kormányfő akkor hozzátette még: jön a lázadás éve 2017-ben.

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke keddi sajtótájékoztatóján a Hír TV kérdésére úgy fogalmazott: a „Soros-birodalom álciviljeit” azért tartják fenn, hogy „a globális nagytőkét és a politikai korrektség világát átnyomják a nemzeti kormányok fölött”. Példaként beszélt az illegális bevándorlással kapcsolatos magyar kormányzati álláspontról, amelyet ezek a civil szervezetek „ezerrel támadnak”, ami szerinte megengedhetetlen.

„Magyarországnak van egy megválasztott parlamentje, van egy kormánya, és ők meghozták ezt a doktrínát, az emberek megszavazták, egy népszavazással megerősítették, és egy nemzeti konzultáción is. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani és el kell innen takarítani, és most ennek eljött a nemzetközi lehetősége is az új amerikai elnök megválasztásával” – mondta. A törvényjavaslatról szólva jelezte, hogy minden ilyet támogatni fog a Fidesz-frakció. A szóban forgó tervezet célja, hogy „tisztán lássunk” – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök szinte ugyanazt mondta el a kormányközeli 888-nak adott karácsonyi interjújában, amit ma Németh Szilárd. Szerinte az embereknek világszerte elegük lett a nemzetállam meggyengítéséből és a politikai korrektség mögé rejtőző liberális aberrációból. Utóbbira Soros György tevékenységét említette példaként. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy 2017 lesz a megbélyegzés elleni szellemi lázadás valódi éve.

Németh Szilárd ősszel beszélt arról is, hogy titkosszolgálatokkal világíttatná át a Soros-hálózatot, vagyis a milliárdos által is támogatott magyarországi civil szervezetek tevékenységét.

MSZP: Németh távozzon a közéletből

Az MSZP parlamenti frakcióvezető-helyettese diktatúrákat idéző kijelentésnek tartja a Fidesz alelnökének szavait. Szakács László közleményében azt írta: a civil nyilvánosságot így csak elnyomó rendszerek szokták fenyegetni. Németh Szilárd kijelentése az önkényes hatalmi arrogancia nyílt és brutális megnyilvánulása volt – fogalmazott –, az MSZP szerint magát demokratának valló politikus ilyet nem ejthet ki a száján. Szerinte Németh Szilárdnak vállalnia kell szavainak következményét: távoznia kell a közéletből!

Közleményét úgy zárta: az urizáló fideszes elit ne a civileket fenyegesse, hanem fejezzék be a lopásokat! Ha Orbán Viktor és társai felhagyna a korrupcióval, a civilek társadalmi kontrolljától sem kellene tartania.

Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnöke is közleményben reagált. Úgy fogalmazott: Orbán Viktor illiberalizmusát egyre nehezebb megkülönböztetni Vlagyimir Putyin diktatúrájától. Oroszországban minden külföldről támogatást kapó civil szervezetet automatikusan külföldi ügynöknek minősítenek, Orbán Viktor pedig ugyanerre készülhet a törvénymódosítással.

A Demokratikus Koalíció emlékezteti Orbán Viktort: bármilyen erős érzelmeket is táplál Vlagyimir Putyin iránt, ezt a helyet itt, a Kárpát-medencében nem Oroszországnak hívják. A DK óva inti a Fideszt attól, hogy saját népére, a politikától független civilek szervezeteire támadjon.

