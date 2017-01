Ujhelyi: Polt Péternél van az OLAF-jelentés

Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő is az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordult, hogy a 4-es metróval kapcsolatos vizsgálat teljes dokumentációjának nyilvánosságra hozatalát kérje. Tájékoztatása szerint az OLAF válaszából kiderült: a beruházás ügyében folytatott vizsgálatuk teljes jelentése a Polt Péter által vezetett Legfőbb Ügyészség birtokában van.

„A Fidesz végig hazudott: a teljes vizsgálati anyag nyilvánosságra hozatalához nincs szükség az OLAF engedélyére. A hivatalos válasz szó szerint így fogalmaz: »Ezt a döntést elsősorban azok a nemzeti hatóságok hozhatják meg, amelyek a jelentést először megkapták«” – írja Ujhelyi.

Hozzátette: az MSZP felszólítja Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra teljes terjedelmében az OLAF jelentését a 4-es metró beruházásáról. Amennyiben a legfőbb ügyész ezt nem teszi meg, azzal nemcsak azt a gyanút erősíti, hogy a Fidesz eddig alaptalanul vádaskodott, hanem azt is, hogy az OLAF megállapításai épp a Fideszre nézve tartalmaznak terhelő tényeket – vélekedett.

A szervezetek döntésén múlik

Ujhelyi az OLAF levelét is közzétette, amelyben egyebek mellett megerősítik, hogy befejeződött a budapesti négyes metró kialakítása körül felmerült visszaélésekkel és szabálytalanságokkal kapcsolatos vizsgálat. Mint írták, a végső OLAF-jelentést, illetve az abban foglalt javaslatokat átadták a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnak (DG Regio), valamint az Európai Beruházási Banknak, a Legfőbb Ügyészségnek, az OLAF csalásellenes koordinációs szolgálatának Magyarországon, valamint a brit igazságügyi hatóságoknak is.

„Jelenleg ezen szervezetek döntésén múlik, hogy lehet-e az OLAF-nyomozás alapján további intézkedésekre számítani az ügyben” – tették hozzá.

Szerdán Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője is az M4-es metró beruházással érintett magyar hatóságok vezetőjéhez fordult, beleértve Orbán Viktor miniszterelnököt és Polt Péter legfőbb ügyészt is, kérve őket, hogy hozzák nyilvánosságra a beruházással kapcsolatos OLAF-vizsgálat eredményeit. Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője is közölte: a magyar kormány nyilvánosságra hozhatja a jelentést az OLAF tájékoztatása szerint.

Csepreghy átadta a jelentést a Főpolgármesteri Hivatalnak

A kormány nevében a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára csütörtökön átadta a Főpolgármesteri Hivatalnak az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentését a 4-es metró beruházásáról – írja az MTI. Csepreghy Nándor sajtótájékoztatón közölte: a kormány döntése alapján Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter utasítására adta át a jelentés teljes dokumentációját Tarlós István főpolgármester titkárságának.

Az átadás céljáról szólva hozzátette: ahhoz, hogy a magyar kormány kialakíthassa álláspontját, és válaszolhasson az Európai Bizottság felvetésére, miszerint a 4-es metró beruházása kapcsán a 2010 előtti városvezetés 166 milliárd forintot „lopott, csalt el vagy használt fel szabálytalanul”, meg kell ismernie a fővárosi önkormányzatnak mint kedvezményezettnek és a jelenlegi vezetésnek mint jogutódnak a véleményét. Ezért – folytatta – a jelentéshez mellékelt kísérőlevélben arra kérte Tarlós Istvánt, hogy február 28-ig ossza meg a magyar kormánnyal az OLAF-jelentésben feltárt cselekményekkel kapcsolatos álláspontját, hogy elindulhasson az egyeztetés a magyar kormány és az Európai Bizottság között.