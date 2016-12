Újra aktív párttag a szocialista Boldvai László

Hiába a család offshore-ügye, a politikus maga dönthetett arról, hogy újra színre lép. Az MSZP helyi elnökének is megvan a véleménye, csak nem mondja el.

Újra aktiválta párttagságát a tavasszal felesége révén offshore-botránnyal összefüggésbe hozott MSZP-s Boldvai László, a szocialisták egykori pártpénztárnoka – értesült a Magyar Nemzet. Információinkat megerősítette Huszár Máté, a párt Nógrád megyei elnöke – lényegében Boldvai László utódja –, aki azt is elmondta, hogy az érintett maga döntött az aktiválásról december elején, a megyei szervezetnek ebben ilyenkor nincs szerepe. Azzal kapcsolatban, hogy ez milyen fényt vet az MSZP-re, Huszár Máté csak annyit mondott, van véleménye, de arról nem szeretne nyilatkozni. Hozzátette, Boldvai László jelenleg semmilyen párttisztséget nem tölt be az MSZP-n belül.

Nyakó István, a szocialista párt sajtófőnöke megkeresésünkkor emlékeztetett, a korábbi pártelnök, Tóbiás József azért kérte Boldvaitól tagsága felfüggesztését, mert az offshore-ügy miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatot indított feleségével és vele kapcsolatban.

Úgy érezték megfelelőnek, hogy amíg ez tart, addig szüneteltesse tagságát, és Boldvai László ezt meg is tette. Nyakó István elmondása szerint az ellenőrzés azóta befejeződött, „minden a legnagyobb rendben van, semmiben nem tudták őket elmarasztalni”. Az pedig – mint fogalmazott – fel sem merült, hogy a párton belül például etikai vizsgálat induljon a politikus ellen.

Emlékezetes, Boldvai László felesége volt a második magyar érintettje a Panama-iratok néven ismertté vált, offshore cégek adatbázisaiból kiszivárgott rengeteg információ alapján keletkezett botránynak. Egy nemzetközi tényfeltáró újságíró-szervezet koordinálásával itthon a Direkt36 derítette ki, hogy Boldvai László felesége, Konti Csilla is érintett. A középiskolai tanárként dolgozó politikusfeleség ugyanis 2012-ben megszerzett egy Szamoa szigetére bejegyzett offshore céget, ezzel együtt pedig hozzájutott egy bankszámlához is az egyik legpatinásabb svájci banknál. Ráadásul éppen a tulajdonszerzése napján történtek intézkedések arra, hogy a cége megkaphasson egy csaknem 80 millió forintos összeget. Az ügy kirobbanása után Boldvai László állítólag elismerte az akkori pártelnök Tóbiás Józsefnek, hogy feleségének valóban van offshore cége, ám azt is állította, hogy nem követtek el jogsértést.

Boldvai László a 90-es évek közepén az MSZP pénztárnokaként a párt pénzügyeit tartotta kézben. Érintettje volt a Horn-kormányt megrengető Tocsik-botránynak, ám végül felmentették. 2007-ben lapunk írta meg elsőként, hogy Boldvai László hatalmas luxuspalota építésébe kezdett Salgótarjánban, és bár sokaknak szemet szúrt, hogy honnan volt rá pénze, végül nem indult ellene vagyonnyilatkozati eljárás.

Az offshore-botrány első magyar érintettje a korábban 16 éven keresztül fideszes országgyűlési képviselő Horváth Zsolt volt. A kormánypárt azonban ezt annyival intézte el, hogy párttagsága ellenére már jó ideje nem állnak vele kapcsolatban, így a tetteiért ő felelős.

Később kiderült, hogy a Panama-iratokban szerepelt Csányi Sándor bankvezér, a kormányközeliből kegyvesztetté vált Spéder Zoltán, Gattyán György vagy éppen Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás is. Ez utóbbiról azonban – legalábbis az érintett állítása szerint – a nemzeti bank elnöke nem tudott. Azt a Direkt36 is közölte, nincs semmi nyoma annak, hogy a magyar üzletemberek visszás módon vagy kifogásolható célra használták volna érdekeltségeiket.

Offshore cég tulajdonlása vagy használata egyébként nem ütközik törvényekbe, bár erkölcsi és morális kérdések miatt itthon eddig minden kormány harcot indított ez ellen, legalábbis kommunikációs szinten. Orbán Viktor a Panama-iratok nyilvánosságra kerülése után átfogó vizsgálatot sürgetett, ám ennek alig van nyoma. A Boldvai László feleségét és Horváth Zsoltot érintő NAV-vizsgálat gyorsan befejeződött, és – szintén a Direkt36 írta meg december elején – más eljárásról nem igazán lehet tudni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 23.