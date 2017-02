Újra zavarba hozná a Jobbik a Fideszt

A közpénzek védelme fontos állami feladat, aki pedig ezt megsérti, vagyis korrupciós bűncselekményt követ el, szabadságvesztéssel néz szembe – a Magyar Nemzet információi szerint ezzel egészítené ki az alaptörvényt a Jobbik.

Vona Gábor pártja így ismét nehéz helyzetbe hozhatja a Fideszt és a KDNP-t. Hiszen a javaslat be fog kerülni először a Rubovszky György (KDNP) által vezetett igazságügyi bizottságba, ott pedig a kormánypárti képviselőknek véleményt kell majd nyilvánítaniuk a szövegről. Az a gyakorlat, hogy az ellenzéki indítványokat leszavazzák, viszont arra valamilyen magyarázatot kell adniuk, miért nem szeretnék alkotmányos szinten is rögzíteni a közpénzek védelmének elvét.

A Jobbik módosító javaslata – úgy tudjuk – az alaptörvény alapvetései közé emelné, hogy „a közpénz – mint a nemzeti vagyon része – hazánk egyik legfontosabb eszköze az ország felvirágoztatására, alapvető rendeltetése pedig a közérdek és a közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása”. Azt is beleírnák, hogy közpénzekkel gazdálkodni kizárólag szabályszerűen, nyilvánosan és ellenőrizhető módon lehet, bármilyen visszaélés pedig az államot, és ezzel a magyar népet károsítja meg. Vagyis – szintén általánosságban mondanák ki – az ilyen cselekményekért a „személyi szabadság korlátozásával is járó jogkövetkezmények alkalmazása indokolt”.

Az alaptörvény alapvetései között egyébként jelenleg olyanok szerepelnek, mint például, hogy Magyarország a béke és biztonság megteremtésére és megőrzésére törekszik, vagy éppen az, hogy Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán nyugszik.

Vona Gábor pártelnök nagyjából három héttel ezelőtt jelentette be, hogy lex Lúdas Matyi fantázianévvel korrupcióellenes törvényjavaslat-csomagot fognak benyújtani az Országgyűlésnek, ennek része az alkotmánymódosítás is. Akkor a Jobbik elnöke úgy fogalmazott, hogy az alapvetések V pontja lenne a közpénzek védelme. „V mint Viktor” – mondta a pártelnök. De emellett jogszabályba foglalnák, hogy kötelező vagyonosodási vizsgálat alá essenek a képviselők és kormánytagok, illetve a közbeszerzéseken jelentős közpénzt elnyerőkre is átvilágítás várjon. Antikorrupciós ügyészséget állítanának fel és dupla büntetést szabnának meg a korrupciós bűncselekményeket elkövető politikusok számára. Vona Gábor nemrég elhangzott évadnyitó beszédében egyébként a közönség körében ezek az elképzelések aratták látszólag a legnagyobb tetszést, az ilyen irányú elszámoltatást célzó javaslat minden eleme külön-külön tapsot kapott.

A Jobbik már hozta nehéz helyzetbe a kormányt az alaptörvény módosításával. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kvótaellenes alkotmánymódosítás elbukott – részben – amiatt, hogy egyetlen jobbikos sem szavazta meg. Később az ellenzéki párt szó szerint ugyanazt a szöveget sajátjaként is benyújtotta; egyetlen mondattal egészítették ki, amely a Rogán Antalhoz köthető letelepedési kötvényeket szüntette volna meg. Ezt viszont a kormánypártiak szavazták le, éppen a napokban az igazságügyi bizottságban. Érdemi magyarázatot nem adtak arra, miért utasítják el a kormányfő elképzeléseit egy mondattal kiegészítő indítványt.

