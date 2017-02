Újrateremtené a középosztályt az MSZP

A középosztály megteremtéséhez felemelkedésre van szükség – állapította meg az MSZP választmánya, de a stratégiai központként működő testület arra is rájött, hogy akkor lesz kormányváltás, ha van változás. Van ötletük az EU működőképességének javítására is, és tetszett nekik Botka beszéde.

Az MSZP-választmány az új baloldali társadalompolitikát vitatta meg, legfontosabb célnak a középosztály újrateremtését jelölte meg – mondta a választmány elnöke a testület szombati ülése után az MTI-nek. Hiller István közölte azt is: pozitívan értékelték Botka Lászlónak, a párt miniszterelnök-jelöltjének múlt heti beszédét. Szólt arról is, hogy a Polgári törvénykönyv (Ptk.) változása miatt májusban kongresszust hívnak össze.

Az ellenzéki politikus szerint az a vélemény a választmányban – különösen az elmúlt másfél-két hónap eseményeit elemezve –, hogy

ha van változás, akkor lesz kormányváltás.

Ennek feltétele – folytatta Hiller István –, hogy legyen esélyes kihívója Orbán Viktornak. Hozzátette, a választmány megerősítette, hogy Botka László szegedi polgármestert ajánlja a demokratikus oldal számára miniszterelnök-jelöltnek.

Kidolgozzák a társalmi alternatívát

Az MSZP választmányának vezetője közölte, a testületben – amelyet a stratégiaalkotás központjaként írt le – folyik a társalmi alternatíva kidolgozása, ennek részeként foglalkoztak a társadalompolitikával.

Hiller szerint a középosztály meg-, illetve újrateremtését a társadalmi felemelkedéssel kell elérni.

Arról folyt a vita, hogy a középosztályból lecsúszottak, illetve az alsóbb osztályok felemelkedését hogyan lehet megteremteni költségvetési eszközökkel és társadalompolitikai felfogással.

Elmondta azt, hogy a kormány nyugatellenessége Magyarországnak nem érdeke. Az MSZP együttműködő, érdekérvényesítő Magyarországot akar; az országnak a Nyugat, az EU a szövetségese, utóbbi működőképességét érdekérvényesítéssel kell megpróbálni jobbá tenni – jelezte.

Botka, fáklya

Kérdésre beszélt arról is, hogy a választmány tagjai egyetértettek és kimondottan pozitívan fogadták Botka László múlt heti beszédét. A kihívó szerepe teljesen egyértelműen Botkáé és a demokratikus oldalé – mondta. Ismertetése szerint Botka László a március 14-én Miskolcon tartandó választmányi ülésen ad tájékoztatást, helyzetértékelést, továbbá részletezi a programját.

Hiller István kitért rá, a miskolci választmányi ülés után nagygyűlést tartanak, amelyen felszólalnak a párt vezetői. Meghívják a demokratikus oldal minden támogatóját, azaz ez a rendezvény

nem kizárólag az MSZP-seknek szól, hanem a kormányváltás iránt elkötelezettek nagygyűlése lesz, amely fáklyás felvonulással zárul

– részletezte. Egy nappal később, március 15-én Budapesten adják át a Szabad Sajtó-díjakat, az eddigiektől eltérően teljes nyilvánosság előtt.

Kérdésre beszámolt arról is, hogy aktuálpolitikától függetlenül, a Ptk. módosulása miatt június 1-jéig minden pártnak össze kell hívnia a legfelső döntéshozó szervét, hogy elfogadják a pénzügyi beszámolót. Az MSZP várhatóan májusban tartja a kongresszust – közölte. Arra a kérdésre, lehetséges, hogy akkor döntenek a miniszterelnök-jelöltről is, a választmány elnöke azt mondta, a Ptk. miatt egy napirendi pont biztos, de nyilván lesznek aktuálpolitikai, a választással kapcsolatos napirendek is.