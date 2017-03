Uniós pénzből csinosítgatják Bánkiék a lovardájukat

Uniós pénzből fejleszti az önkormányzati ingatlanon fekvő Mohácsi Lovasklubot a fideszes országgyűlési képviselő, Bánki Erik felesége. Egyelőre titok, mennyit fizetnek Bánkiék a városházának a terület használatáért.

Dőlt az uniós forrás az önkormányzati ingatlanon fekvő Bánki-lovarda fejlesztésére, miután Bánki Ágnes lett a Mohácsi Lovasklub tulajdonosa és egyben marketingese is – írja az Átlátszó a lovarda közbeszerzési hirdetményei alapján.

Bánkiék már 2014-ben 15 millió forintot kaptak klubház építésére, majd néhány hónappal később nemzeti lovaskultúra-oktatásra is nyertek uniós forrást, ám ennek összegéről nem lelni közzétételt a LEADER-ös oldalon. A portál szerint azonban nem kis összegről van szó, mivel a kiírt közbeszerzési pályázatot nettó 32,4 millió forintért a B Build & Trade Kft. nyerte meg, amely Benik Balázs tereprali-bajnok érdekeltsége. Ez azért is figyelemre méltó, mert Bánki felesége, Bánki Ágnes is nagy ralirajongó, és épp Benik feleségével együtt is terveztek rajthoz állni egy jelentősebb kupa betétfutamában – jegyzi meg a portál.

A B Build & Trade Kft. másik két közbeszerzést is elnyert Bánkiéktól. Az Átlátszó szerint ez arra enged következtetni, hogy a Bánki-lovarda két másik címen is nyert uniós forrást. A portál megjegyzi: a Hagyományőrző kézműves ifjúsági tábor térségek közötti együttműködés keretében című projektjük alapján 39 millió forintból ifjúsági szállást, Lovas turisztikai szolgáltatások fejlesztése Felső-Bácskában címen 25,7 millió forintból új istállót és bálatárolót építtettek.

Benik cége egyébként szépen szerepel a fideszes vezetésű városok közbeszerzésein. 2015-ös forgalma csaknem 4 milliárd, nyeresége 265 millió forint volt.

A portál kíváncsi volt arra, mennyi pénzt fizet Bánkiné klubja az önkormányzati tulajdonban lévő földért, ám választ nem kapott a mohácsi városházától.

Az Együtt közleményben reagált az uniós pénzből kicsinosított Bánki-lovarda ügyre. Az ellenzéki párt felháborítónak nevezte, hogy míg Bánki Erik fideszes baranyai képviselő vagyona csak nő, addig Baranya az egyik legszegényebb megyévé vált. Az Együtt kiemelte: szépen csordogál az uniós pénz a Mohácsi Lovasklubhoz is, amely rejtélyes módon önkormányzati ingatlanon működik, de a köztulajdonú telekre felépített lovarda tulajdonosa és marketingfőnöke Bánki Erik felesége.

