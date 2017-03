Űrközpont: nem tudja a kormány, mire adta a pénzt

Gyulaháza önkormányzata szerint sincs megvalósíthatósági tanulmány a Szabolcs megyei községben tervezett űrközpontról – írja a Hír Tv.

Ez azért is nagyon érdekes, mert Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter még március elején úgy fogalmazott az egyik kormányinfón a gyulaházi űrközponttal kapcsolatban, hogy „mindegyik projekt mögött a pályázóknak be kell adniuk egy megvalósíthatósági tanulmányt, és számokat is kell vállalni”. A Hír Tv közérdekű adatigénylésére azonban Gyulaháza polgármestere, Bardi Béla azt mondta, „jelen körülmények között természetesen sem hatástanulmányt, sem más a fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációt nem tudok önnek megküldeni”.

Kiderült az is, hogy Lázár állításával szemben pontos számokról sem lehet még beszélni. Lázár azt is állította, hogy a projekt kapcsán kérte a kollégáit, nézzék meg annak dokumentációját, ezért ha kell, pontosan el fogja mondani, hogy „a pályázó mit vállalt”.

A Hír Tv azt írja, még pályázatról sem volt szó: Gyulaháza korábban ugyan pályázott egy EU-s forrásra a Farkas Bertalanról szóló kiállítás bővítésére, ez a tervezett űrközponttól független projekt. Az space központ ezzel szemben egy, az egész térség egyedi kormányhatározat szövegébe került bele (a térség országgyűlési képviselőjének javaslatára), de csupán példaként – teszik hozzá.

A közhiedelemmel ellentétben a sokat emlegetett 3 milliárd forintot nem mind az űrközpontra szánják majd, hanem mindenféle egyéb befektetésre a Tokaj, a Felső-Tisza és a Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben. „Tekintettel arra, hogy a Gyulaháza Space Központ, az egy élménykínálat lesz a sok közül, természetesen szó sincs 3 milliárd forint összegű támogatásról, s jelenleg még arról sincs hivatalosan tudomásunk, hogy a tervezett 3 milliárdból a gyulaházi fejlesztésekhez milyen összeggel kalkulálhatunk” – mondta Bardi Béla.