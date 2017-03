„Utolsó véréig” keresi igazát a lúggal leöntött nő

Eddig túlnyomó részt a március 10-én a Fővárosi Ítélőtáblán lúgos támadásért – kilenc évre – elítélt Bene Krisztián verzióját ismerhette meg a közvélemény. Az Irgalmasrendi Kórház egykori igazgatója rendre azt nyilatkozta, áldozatnak tartja magát. Arról, hogy Renner Erika, egykori szerelme, a támadásban elkábított és nemi szervén maradandóan megsérült nő hogyan élte meg a bírósági eljárást, mit élt át azóta, kevesebbet lehetett tudni. Most megszólalt az áldozat is.

A 444.hu kisfilmjéből kiderül, a nőnek nagyon nagy megrázkódtatást jelentett, hogy többször is fel kellett idézni a támadás körülményeit, majd végül kétségbe vonták az egyes részletek valódiságát. Mint mondta, a tett utáni egyik első kihallgatás során egyik gyereke azt vallotta, anyát szokta zaklatni egy férfi. Mire az volt a rendőr reakciója, az nem lehet, mert orvos. Sokszor érezte, hogy afelé akarják terelni a vallomását, hogy az orvos szereti őt és nem tenne ilyet.

A filmen az áldozat nem mondja ki az elkövető nevét, nem azonosítja Bene Krisztiánt, de egyértelmű, hogy végig az eljárásban elítélt orvosról van szó. A nyomozati anyagok szerint 2013-ban Bene Krisztián berontott a nő óbudai lakásába, kábító anyagot fecskendezett a combjába, maró anyaggal öntötte le, végül pokrócba csavarta a testét, majd kifosztotta, értékeivel távozott.

A nő felidézte, hogy a bíróság hogyan értelmezte a támadás körülményeit. A bíró a másodfokú eljárásban megkérdezte tőle, hogy ami történt, okoz e problémát. „Azt mondtam, hogy nincs hüvelyem, ezt (az információt) tegye, ahová akarja.” A bíró azt hozta fel, hogy a tettes nagyon szeretheti, mert érzelmesen viselkedett vele, beborogatta a sebet és megfürdette, és betakarta a kutya takarójával. Erika a támadás után nem bírt bemenni a fürdőszobába, ki is dobták azt a kádat, ahová az orvos helyezte áldozatát. „Gyógyulásom fizikális része az volt, hogy megszűnjön az a hely.”

A filmen Erika mostani élettársa is megszólal, aki elmondja, számára is nagy megerőltetés a nő ellátása, mert pelenkázásra szorul. A férfi két pszichológushoz is elment, hogy feldolgozza ezt a rendhagyó társkapcsolatot, az első azt ajánlotta, hagyja ott szerelmét. Erika ehhez hozzátette, három hónap alatt 1 millió 200 ezer forintra rúgott csak a kötszer ára. A 444.hu videóján Renner Erika azt mondja, a másodfokú ítélet kihirdetése után „elkeseredett, dühös, feldúlt” volt.

A nő úgy összegzett, ez az eljárás melegágya volt az áldozathibáztatásnak, és hogy nem érdekli a magyar ügyészséget, hogy ki tette, de „utolsó véréig” keresni fogja igazát. „Ha valakinek, akkor az áldozatnak fontos, hogy azt kapják el, aki tette.”

Az ügy várhatóan harmadfokon a Kúrián folytatódik.