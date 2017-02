Végleg elbukott a tartós tankönyv a legkisebbeknél

Végleg kivezetik a tartós tankönyveket az iskolák első és második osztályából – vette észre a Magyar Nemzet egy tegnap megjelent, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oldalára feltöltött (Emmi) tervezetből. A tartós tankönyv használatát pedig az Orbán-kormány tette kötelezővé arra hivatkozva, hogy enyhítené a családok és a költségvetés terheit.

hirdetés

Az intézkedést a 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kellett alkalmazni először az általános iskolák első évfolyamán, majd tanévenként felmenő rendszerben. A kötelező tartós tankönyvek rendszere azonban évek óta szakmai tiltakozást váltott ki. Tavaly a Meixner Pedagógiai Egyesület petíciót is indított, hogy töröljék el az intézkedést az első négy évfolyamon. Szerintük ugyanis megnehezítette az alsó tagozatos gyerekek oktatását, hogy semmit sem jelölhettek meg a szövegben. Így végül tavaly óta az 1–2. évfolyamon már nem kötelező tartós tankönyvet használni, de az erre vonatkozó rendelet eddig nem módosult, mostantól azonban ezeket a könyveket kivezetik az említett két évfolyamból.

Az Emmi hatásvizsgálata most azzal az indokkal hátrált ki az intézkedés mögül: „életkori sajátosságok, valamint az első évek tankönyveihez fűződő érzelmi kapcsolat miatt mindenképp előnyös a kisiskolások saját tankönyvekkel való ellátása.” Úgy vélik, a kivezetés mindössze 600 millió forintos többletköltséget jelentene az állami fenntartású iskoláknak. Ám a tárca szerint miután ez már beépült a tankerületi központok költségvetésébe, az intézkedés pluszforrást csak a nem állami – tehát alapítványi és egyházi – fenntartóktól igényelne. Ennek összege számításaik alapján 112 millió forint lenne.

hirdetés

Kereszty Péter, a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesületének (Tanosz) elnöke lapunk megkeresésére úgy fogalmazott a rendeletmódosítás további pontjairól: bár ezek közt a tankönyvkiadókat érintő változások is találhatók, nekik nem küldte el véleményezésre a kormány a tervezetet. Pedig a módosítás rögzítené például azt is, hogy a kiadóknak július 31-ig kellene eljuttatni az iskolákba a tőlük rendelt tankönyveket, de ezek díját az állam ráérne december 15-ig rendezni. Ez viszont nehéz helyzetbe hozná a kiadókat, amelyeknek ennél jóval hamarabb ki kell fizetniük a nyomdai költségeket. Kereszty szerint az sem világos, hogy a továbbiakban jár-e majd pénz a tankönyvfelelős pedagógusoknak. Míg a rendelet korábban úgy fogalmazott: „díjazás” jár az érintetteknek, most már csak „ellentételezésről” van szó, amelynek módja „engedmény” lesz majd. Ám hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezték.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 23.