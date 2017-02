Végzettség nélkül került a hivatal élére

Semmilyen szakképzéssel vagy felnőttképzéssel kapcsolatos végzettsége vagy korábbi szakmai tapasztalata nincs a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetőjének, Kanzsalics Eszternek – legalábbis ez derül ki a főigazgató önéletrajzából. A dokumentum azt követően jelent meg az NSZFH honlapján a napokban, hogy lapunk két héttel ezelőtt közérdekűadat-igényléssel fordult az állami háttérintézmény fenntartójához, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (NGM), miután a tárca azt korábbi kérdésünkre nem volt hajlandó kiadni. Érdeklődésünk oka az volt, hogy mint korábban megírtuk, értesüléseink szerint legalább 36-40 munkatárs hagyta ott a háttérintézményt az utóbbi hónapokban. Az NSZFH-ra rálátó forrásaink szerint pedig a tömeges felmondások nem voltak függetleníthetők attól, hogy sokan nehezen találták meg a közös hangot a főigazgatóval, akinek a neve kinevezését megelőzően nem volt ismert szakképzési körökben. A többtucatnyi távozó között nem egy vezető beosztású dolgozó is volt, így ennek következményeképpen jelenleg nincs a háttérintézménynek szakmai főigazgató-helyettese, február 1-jétől új ember tölti be a gazdasági főigazgató-helyettesi pozíciót is, míg több főosztályt is csak megbízott vezető irányít. Nincsen például intézményirányítási főosztályvezető sem, míg a felnőttképzési főosztályvezető vezetői posztjára január 31-ig lehetett jelentkezni. Az erre a pozícióra kiírt álláshirdetés szerint sem volt alapfeltétel semmilyen korábbi szakmai tapasztalat vagy végzettség.

hirdetés

Információinkkal egybevágott a szféra legjelentősebb érdekvédelmi szervezetét, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezetet vezető Tóth József nyilatkozata. Az elnök lapunk korábbi megkeresésére elmondta, meglepődve vették tudomásul, hogy a tavaly őszi tanévkezdéshez képest szinte egyetlen korábbi szakmai vezető sincs már eredeti beosztásában az NSZFH-nál. – Erre korábban még nem volt példa – hangsúlyozta az elnök. Kérdésünkre, hogy mi lehetett a távozásuk oka, azt felelte, konkrét információi nincsenek, de a hozzájuk eljutott visszajelzések szerint voltak, akik úgy érezték, ellehetetlenültek a munkakörülményeik, illetve a vezetés „intenzitása” is befolyásolta az emberek hangulatát.

Az NSZFH körüli távozási hullám azért súlyos probléma, mert a hivatal a szakképzés legfontosabb állami háttérintézménye. Az ország jövője szempontjából pedig kulcskérdés a szakképzés minősége, hiszen már most is több területről hiányzik a megfelelő szakmai tudású munkaerő. Ráadásul a kormányzati kommunikációnak is állandó eleme annak hangsúlyozása, mennyire fontos a szakképzés. Így ennek fényében érthetetlen, hogy miért Kanzsalics Esztert nevezték ki főigazgatónak, amikor életrajza szerint nem oktatási, hanem igazgatásszervezési, főiskolai közgazdászi, illetve jogi végzettsége van. Korábbi munkahelyei között sem szerepel a szakképzéshez vagy felnőttképzéshez köthető érdemi tapasztalat. Az oktatás területéhez akkor került a legközelebb, mikor a Nemzeti Közigazgatási Intézetnél dolgozott oktatóként, illetve vizsgáztatóként. Ám ezen felül korábbi munkahelyei alapján – például adóellenőr, községi körjegyző, jogtanácsos vagy az NGM stratégiai főosztályának vezetője – nem egyértelmű, hogy milyen tapasztalat jogosítja fel az NSZFH vezetésére. Mint korábban írtuk, hasonló a helyzet Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárral, akinek az irányítása alá tartozó kiemelt szakmai területek között szerepel a szakképzés és felnőttképzés.

hirdetés

Lapunk az NGM-et többször is kereste. Egyebek közt azt kérdeztük, nem tartják-e aggályosnak, hogy a Zalai Hírlap Online 2008-as beszámolója szerint Kanzsalics Esztert elmarasztalták magánokirat-hamisítás vétségében, és pénzbüntetéssel sújtották. Nem cáfolta a minisztérium, hogy a főigazgatónak volt ilyen ügye, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a kinevezéséhez bekért erkölcsi bizonyítványa szerint büntetlen előéletű, és nem áll foglalkozástól eltiltás alatt. Azt sem tudtuk meg, hogy a főigazgatóhoz hasonlóan nagykanizsai kötődésű Cseresnyés Péter volt-e, aki őt javasolta a pozícióra. Arról is hiába érdeklődtünk, hogy az NGM mennyire elégedett a főigazgató munkájával.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 02.