Vidéken is gondot okoz a nagyvárosok problémája

A kormány szociálpolitikáját is hibáztatták az ellenzéki képviselők az egészségtelen levegőért.

Egész évben egészségtelen a levegő minősége Magyarországon, a hazai szmogriadóról szóló szabályokban ugyanis magasabb értékek szerepelnek, mint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásában – hangzott el az Országgyűlés fenntartható fejlődési bizottságának rendkívüli ülésén. A rossz levegő miatt évente tizennégyezer ember hal meg idő előtt, akik átlagosan tizenegy évet veszítenek az életükből.

hirdetés

A szmog negatív egészségügyi hatásait mutatják azok az adatok is, amelyek szerint szmogriadó idején kétszer annyian fordulnak légzőszervi panaszokkal orvosokhoz, mint máskor. A rossz levegőért azonban nem csak a közlekedés a felelős, 45 százalékban ugyanis a rossz minőségű szilárd tüzelők és háztartási hulladékok fűtési célú használata okozza a szmogot. Ez az arány vidéki települések esetében még magasabb is lehet, ott ugyanis nem jelentős az autóforgalom.

Sallai R. Benedek, a bizottság LMP-s elnöke azt mondta, hogy a kormány megbukott az egészséges levegőért folytatott harcban, ugyanis nem tesz semmit annak érdekében, hogy egészséges legyen a környezet. A politikus szerint a kabinet rossz energiapolitikát folytat, nem tesz semmit a rossz minőségű tüzelőanyagok szabályozása érdekében, ráadásul még a szmogriadó idején alkalmazandó protokollokat sem dolgozták ki megfelelően. Utóbbival kapcsolatban azt mondta, hogy a parlament tavaszi ülésszakában határozati javaslatot nyújt be, amelyben azt javasolja, hogy dolgozzák ki a szmogriadó idején alkalmazandó automatikus eljárási szabályokat.

„Elfogadhatatlan, hogy ilyenkor is szabadtéri testnevelésórákat tartanak, miközben a sport révén sokkal több szennyező anyag jut a szervezetbe” – fogalmazott a politikus. Szerinte ilyen időszakokban nem szabadna a hulladékokat elszállító, súlyosan környezetszennyező autókat sem használni.

„A Fidesznek sikerült elérnie, hogy egy tipikusan nagyvárosi probléma már a vidéki, ezerfős településeknek is gondot okozzon. A tüzelőknek ugyanis gyakran magas a nedvességtartalmuk, ezek használata rendkívül szennyezi a környezetet” – mondta a Sallai R. Benedek. Emiatt szerinte szabályozni kellene a szilárd tüzelőket is.

Heringes Anita szocialista politikus szerint a kormány „szociálisan érzéketlen” politikáján is változtatni kellene, vidéken ugyanis sokan nem tudnak mással fűteni, mint háztartási hulladékkal. A tűzifaprogramban kiosztott fa már karácsonyra elfogyott, az idei hidegben ugyanis annyi fát használtak az emberek, mint tavaly január-februárban – tette hozzá.

Az ülésre meghívást kapott a Levegő Munkacsoport, valamint a Greenpeace is. Szakértőik azt hangsúlyozták, hogy ha a kormány többet költene szociális faosztásra, akkor kevesebb lenne az egészségügyi kiadás. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke szerint felvilágosító tevékenységre is szükség lenne, sokan ugyanis úgy használnak háztartási hulladékot fűtésre, hogy anyagilag megengedhetnék maguknak a nem környezetszennyező anyagok vásárlását is.

A nem megfelelő anyagokkal való fűtés a háztartásban lakókra is veszélyt jelent, felmérések ugyanis azt mutatják, hogy ezeknél a családoknál magasabb az allergiás és légzőszervi megbetegedések száma.

hirdetés

Az ülésen többen is felvetették, hogy a kormány támogatja az elektromos autók vásárlását, ez azonban csak a gazdagoknak ad segítséget, hogy még jobb kocsikat vegyenek, az igazán szennyező autók viszont forgalomban maradnak.