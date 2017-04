Világhírű magyar kutató kéri Ádert: ne írja alá a CEU-törvényt

Nyílt levélben fordult Áder János államfőhöz Barabási Albert László világhírű fizikus és hálózatkutató: az erdélyi származású, Bostonban kutatóközpontot fenntartó tudós, az MTA külső tagja kéri a köztársasági elnököt: ne írja alá a Közép-európai Egyetem munkáját ellehetetlenítő törvénymódosítást, mert az messze ellentmond a magyar nemzet tudományba és oktatásba vetett hitének és büszkeségének. Barabási arra is figyelmeztet, hogy a törvény a legtöbbet Magyarországnak árt – a CEU ugyanis találhat magának új befogadó várost, a magyar kutatók és diákok viszont a világ egyik legrangosabb egyetemét veszíthetik el.

A Facebookon közzétett levelet tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Köztársasági Elnök Úr,

Nagy öröm volt számomra, amikor négy évvel ezelőtt fogadhattam Önt az általam vezetett bostoni kutató központban. Úgy éreztem, hogy a látogatás gesztusértékű volt – jelezte, hogy mennyire fontos Magyarország jövője szempontjából a tudomány és az oktatás.

Számomra is vannak értékek, amelyek politika fölöttiek. Ilyen a minőségi oktatás, amely egy tudásalapú világban elengedhetetlen. Így oktatóként és kutatóként úgy érzem, hogy a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését célzó, a parlament által tegnap megszavazott törvénymódosítás messzemenően ellentmond a magyar nemzet tudományba és oktatásba vetett hitének és büszkeségének. Bízok benne, hogy a köztársasági elnök úr mindet megtesz, hogy a törvényjavaslat ne válhasson törvénnyé.

Mi, magyarok jogosan vagyunk büszkék a Neumann Jánosainkra és Szent-Györgyi Albertjeinkre. Nekik köszönhető, hogy bár kis ország vagyunk, tudományos nagyhatalomként tart számon bennünket a világ. Éreztem ezt már a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákjaként, amikor Wigner Jenők és Szilárd Leók életrajzai inspiráltak kutatói pályára. Nekik köszönhettem azt, hogy a 80-as évek diktatórikus Romániájának a korlátai között magyarként úgy érezhettem, hogy semmi sem lehetetlen.

Mintegy hat évvel ezelőtt, két évtized Amerika után, Budapestre költöztem. Tettem ezt azért, hogy a gyerekeim anyanyelvükön tanulhassanak. De jöttem azért is, hogy visszaadhassak egy keveset abból a szakmai tudásból, amit a legjobb egyetemeken magamba szívhattam. Hazatérésem után elfogadtam a Közép-európai Egyetem felkérését, hogy segítsek egy világszínvonalú kutatási központ létrehozásában. Büszkén állítom, hogy az elmúlt öt évben Budapest a hálózatkutatás fővárosává vált Európában.

Ez az idő alatt azt is megértettem, hogy milyen fontos szerepet tölt be a Közép-európai Egyetem a magyarországi felsőoktatásban. Meghonosított egy akadémia kultúrát, amelynek párját csak a Harvardon tapasztaltam. Egyedülálló együttműködési lehetőségeket teremtett a többi magyar egyetem diákjainak és oktatóinak. Azt is tanúsíthatom, hogy egyetlen cél lobog úgy az oktatók mind a diákok előtt: hogy a munkánk gyümölcseként a világ egyik legrangosabb egyetemét teremtsük meg itt Magyarországon.

Azt is láthattam, hogy a Közép-európai Egyetem milyen stratégiai szerepet tölt be Magyarország nemzetközi megítélésében és a szomszédos országokhoz kapcsolódó viszonyunkban. Több száz Budapesten végzett diák dolgozik európai, ázsiai, és amerikai kormányhivatalokban és nemzetközi intézményekben. Az egyetemen keresztül szerették meg a magyarokat és Magyarországot. Magyarország láthatatlan nagyköveteiként vannak jelen befolyásos pozíciókban, Közép-Kelet Európában példa nélküli az politika tőke, amit ők képeznek.

Ha a parlament által megszavazott törvénymódosítás életbe lép, meggyőződésem, hogy annak a legnagyobb vesztese mi, magyarok leszünk. Nemcsak a felsőoktatás csorbul példa nélküli módon – megfosztjuk a gyerekeinket és unokáinkat attól a lehetőségtől, hogy Magyarországon világszínvonalú oktatásban részesüljenek. Emigrációba kényszerítjük a legtehetségesebb csemetéinket.

Micsoda ország lehetnénk, ha ahelyett, hogy a legjobb oktatási intézményünk megszüntetésén igyekeznénk, azt iktatnánk törvénybe, hogy minden egyetemünk a világ élvonalába kell, hogy kerüljön! Addig is amíg a parlament ezt a nemes célt napirendre tűzi, arra kérem a köztársasági elnök urat, hogy segítsen, hogy a józan ész a politika fölé emelkedhessen.

Mély tisztelettel,

Barabási Albert László”

A múlt pénteken – amikor Orbán Viktor egy rádióinterjúban egyértelművé tette, törvénytelennek tartja a Közép-európai Egyetem működését, és megindult a kormány egyetem elleni hadjárata – több mint százötven jeles európai és amerikai tudós írta alá a CEU-t támogató nyílt levelet. Köztük van tizennégy Nobel-díjas, hét John Bates Clark-érmes, valamint az Európai Közgazdasági Társaság, az Amerikai Közgazdasági Társaság és a Nemzetközi Közgazdasági Társaság elnöke, továbbá számos más díjnyertes személyiség. A tudósok „a lehető leghatározottabban” azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a törvénymódosító javaslatot. A CEU-n kutató Barabási Albert László már ekkor jelezte, pártállástól függetlenül mindenkinek el kell ítélnie a beterjesztett törvénymódosítást.