Visszavonják Budapest olimpiai pályázatát

Visszavonják Budapest 2024-es olimpiai pályázatát – ebben állapodott meg egymással Orbán Viktor miniszterelnök, Tarlós István főpolgármester és Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke – tudta meg a Magyar Nemzet. A döntés meghozására Tarlós István várhatóan a jövő hétre összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését.

hirdetés

A Nemzeti Megfutamodás Rendszere Egy évvel a parlamenti választások előtt nem engedheti meg Orbán Viktor és a Fidesz, hogy legyőzzék egy népszavazáson. Muszáj megfutamodnia, nehogy még nagyobb baj legyen – Gazda Albert írása.

A budapesti olimpiai pályázat visszavonását tanácsolja a Magyar Olimpiai Bizottságnak (MOB) és Budapestnek a kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció – közölte Kósa Lajos, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz-elnökség nevében szerda este az MTI-vel. A politikus szerint az ellenzék többször is hazudott mindenkinek az olimpiarendezés ügyében.

Először azt mondták, támogatják az olimpia ügyét, mind a fővárosban, mind a parlamentben megszavazták a szükséges jogszabályokat és azt, hogy Budapest benyújtsa a pályázatát az olimpia megrendezésére. „Hozzájárultak a nemzeti konszenzus kialakításához” – fejtette ki.

Amikor azonban az ellenzék „hátba támadta” Budapest olimpiai pályázatát – folytatta Kósa Lajos –, megbontotta ezt az egységet, ezzel minimálisra csökkentve a főváros esélyeit. Szerinte az ellenzék nyilvánvaló célja, hogy akár árulása révén is súlyos nemzetközi presztízsveszteségbe hajszolja a fővárost és az országot.

„Miután a politikai konszenzust az ellenzék felrúgta, a pályázat esélyeit minimálisra csökkentette” – fogalmazott a frakcióvezető.

A kormány, a főváros vezetése, a Fidesz elnöksége és a Fidesz-frakció kölcsönös megbeszéléseket folytatva egymással úgy látja, hogy ma egyetlen felelős döntés lehetséges: megakadályozni Magyarország nemzetközi presztízsveszteségét, így az olimpiai pályázat visszavonását tanácsolja a MOB-nak és a fővárosnak – közölte Kósa Lajos.

Mellette és ellene

„Mi viszont azt támogatjuk, hogy igenis meg kell tartani a népszavazást, igenis oda kell menni, igenis meg kell hallgatni az emberek véleményét, és természetesen a BOM is el fogja mondani a véleményét, miszerint szavazzanak arra, hogy Magyarországon legyen olimpia” – mondta Gundel Takács Gábor, a BOM frissen igazolt szóvivője.

„Igen nagy korrupciós kockázattal járna a budapesti olimpia” – mondta szerdán portálunknak Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.

A bejelentéssel egy időben a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai pályázat hivatalos oldala megváltoztatta profilképét a legnagyobb közösségi oldalon Facebook

Kocsis Máté, a VIII. kerület fideszes polgármestere, önkormányzati és rendészeti tanácsnok az olimpiai rendezés ügyét érintő előterjesztéssel érkezett a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére, amelyet a testület 19 igen szavazattal 8 nem ellenében el is fogadott. A vitát valóságos politikai adok-kapokká változtatták a közgyűlés résztvevői.

Kedd este a Budapesti Olimpiai Mozgalom (BOM) elnöke képtelen kijelentést tett Baló György műsorában, amely ellentmond a pályázati bizottság által közölteknek.

Kedd délelőtt sajtótájékoztatót tartott Borkai Zsolt, aki szerint a fő gond, hogy az olimpiát politikai célra használják bizonyos pártok, amelyek korábban még támogatták a magyar pályázatot. Ha pedig kudarc lesz, a felelőst ott kell keresni, ahol megbontották a nemzeti egységet, és a pályázás közben azt mondták, hogy adjuk fel.

Egy vagyon

Nagyjából 35,5 milliárd forintot költöttek eddig az olimpiára – legalábbis így összesítette a 444.hu. Az egyik jelentős tétel a Budapest 2024 Nonprofit Zrt.-hez fűződik, a megkötött szerződéseinek értéke jelenleg 16,74 milliárd forint. Ez az összeg tartalmazza többek közt a 7,2 milliárdos külső tanácsadás díját, illetve a kommunikációs költéseket is. Majdnem ugyanennyiért vette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő azt a területet is, ahová az atlétikai stadiont tervezik, de elment 4,2 milliárd sportszövetségeknek is a budapesti olimpiai pályázatra hivatkozva.

A Momentum aláírásaitól az országos népszavazásig „Ha népszavazást kell majd kiírni az olimpiáról, akkor annak országosnak kell lennie, mert a nemzeti költségvetésből költenénk a beruházásokra, az pedig mindenkire tartozik” – mondta hétfő este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnöke. A kormányzati kommunikáció összevisszaságát jelzi, hogy Kósa Lajos korábban a fővárosra tolta az olimpia ügyét. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője azt mondta: „az olimpia Budapest ügye, az olimpiát városok rendezik, nem kormány, nem parlament”. Tarlós István főpolgármester arcátlanságnak nevezte Kósa nyilatkozatát. A frakcióvezető hétfőn az ATV-ben próbálta megmagyarázni és újraértelmezni mondatait, azt mondta: „egyszerű félreértésről van szó”. Orbán Viktor hétfői parlamenti felszólalását követően újságírók előtt már arról beszélt, hogy „volt egy nemzeti ügyünk, amelyből pártügy lett, kérdés, lehet-e újra nemzeti ügyet csinálni”. A miniszterelnök szerint ha nem sikerül nemzeti üggyé tenni az olimpiát, „be kell látni, pártügyként nem lehet diadalra vinni”. Nem derült ki, hogy ez azt jelenti-e, hogy végleg lemondott az olimpiai pályázatról. Hozzátette: szerdán a Fővárosi Közgyűlés meg fogja vitatni a helyzetet. „Azonnal döntsenek a népszavazásról!” Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője lapunknak elmondta, azt javasolta, hogy szerdán a Fővárosi Közgyűlés ne csak úgy általában vitassa meg a Momentum Mozgalom sikeres aláírásgyűjtése után kialakult helyzetet, hanem azonnal döntsön a referendum kiírásáról.

hirdetés