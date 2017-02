Vita a menekültügyi szabályok szigorításáról

Csak a Jobbik támogatja a kormány terveit, amellyel lényegében újra bevezetnék a menekültügyi őrizetet azon menedékkérőknél, akiknek ügyét még nem bírálták el jogerősen. Ezek az emberek a tervek szerint a déli határnál kialakított, két-háromszáz fő befogadására alkalmas tranzitzónákban lennének kénytelenek várakozni. A Belügyminisztérium törvénymódosító javaslatának vitája már megkezdődött az Országgyűlésben, Kontrát Károly államtitkár szerint a fokozódó terrorveszély miatt van szükség arra, hogy az illegális bevándorlók ne mozoghassanak szabadon az országban.

Végső nem a Jobbiknak

Az Országgyűlés szakbizottsága után a plenáris ülésen is leszavazta a kormánypárti többség a Jobbik alaptörvény-módosító javaslatát. Az ellenzéki párt indítványában szó szerint átvette azt a szöveget, amellyel korábban Orbán Viktor miniszterelnök zárta volna ki alkotmányos szinten a bevándorlási kvótákat, csak éppen kiegészítette egy mondattal, ami a letelepedési kötvényeknek is gátat szabott volna. A Jobbik végig azzal érvelt, ezzel lehetne elérni, hogy se szegény, se gazdag migráns, se szegény, se gazdag terrorista ne jöhessen be az országba. A fideszes Vas Imre érdemi indokot nem adott az elutasításra, csak azt mondta, hogy szerintük a Jobbik csupán azt a látszatot akarja kelteni, mintha érdekelné őket az emberek sorsa. Érdekesség, hogy a mai szavazáson a jobbikosok mellett a fideszes Kósa Lajos is igen gombot nyomot, a többi kormánypárti képviselő ellene voksolt, az MSZP és az LMP pedig nem vett részt a szavazáson.