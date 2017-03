Vizes vb: az ünnepségekre is elmegy 3,8 milliárd

3,8 milliárd adóforintért gyönyörködhetünk majd a nyári budapesti vizes vb nyitó- és záróünnepségében, amelyet a Várkert Bazár előtt tartanak – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből.

hirdetés

A budapesti, illetve balatonfüredi rendezvények művészeti munkáit a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végezheti el közel 2 milliárd forintért, a technikáért pedig egy francia cég felel majd, amely 1,8 milliárd forintért vállalta a feladatot.

„Látható, hogy egyre drágább a beruházás, gyanítom, hogy egyre több pénzt lopnak el. Ez mindig úgy szokott lenni, hogy a beruházásnak van egy kezdeti költsége, aztán egy picit drágább lesz, aztán még egy picit drágább lesz, a végén pedig az egészet szétlopják. A Fidesz eddig az összes nagyberuházással ezt tette” – mondta a Hír TV-nek Volner János, a Jobbik frakcióvezetője.

Mostanra kiderült az is, alaposan megnőttek a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújításának költségei is. A megrendelő Nemzeti Sportközpontok az Épkar Zrt.-t bízta meg a munkával, amelynek értéke az első információk szerint szűk 1,7 milliárd forint volt, ám a Közbeszerzési Értesítő szerint a beszerzés végleges összértéke áfa nélkül meghaladja a 3 milliárd forintot is. A munkálatok januárban kezdődtek el, és júliusra, a vb-re fejeződnek be.

Pénteken számolt be arról az Mfor.hu, hogy két közbeszerzési eljárás során összesen 5,94 milliárd forintot költött el a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Kft. szállásköltségekre a vizes világbajnoksággal összefüggésben. A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) vezetői, partnerei és a szponzorok mellett luxushotelt foglaltak a média egyes képviselőinek is. A szállásköltségeket eredetileg 2,8 milliárd forintra becsülték. Az Mfor megjegyzi: több rész esetében nem sikerült nyertest hirdetni, így a szerződések értéke minden bizonnyal még nagyobbra fog nőni.

hirdetés

Jelentősen megdrágult a Dagály-beruházás is. Február végén adták át a vb fő helyszínét, a Duna Úszóarénát, amelynek várható költségét 25 milliárd forintra becsülték, a teljes beruházásét 31 milliárdra, ám tavaly decemberben a beruházás ára 43 milliárdra emelkedett. A költségekről több adat is megjelent, Fürjes Balázs állítása szerint nem volt drágulás.