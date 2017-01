Vizoviczki: Bűnözőket tévében sem nézek

A Vizoviczki László és 32 társa ellen csalás vádjával folyó büntetőper hétfői tárgyalásának végén meghosszabbították az elsőrendű vádlott házi őrizetét, amit tavaly óvadék mellett rendeltek el. A vállalkozóval még ez előtt néhány órával, az egyik szünetben tudtunk néhány szót váltani a folyosón.

hirdetés

– Az elmúlt tárgyalási napokon az igazságügyi könyvvizsgáló szakértőkkel küzdött a védelem, hogy hogyan és miért annyi borravalót számoltak ki, amennyi a szakvéleményükben szerepel. Ez marad a téma továbbra is?

– Tudom, hogy a média szempontjából ez kevésbé érdekes, mint egy olyan tárgyalás, ahol arról van szó, hogyan ölt meg valaki öt embert, de az én esetemben semmilyen erőszakos cselekmény nincs a vádban. Arról folyik a vita, hogy a pincér adott-e nyugtát, itt ezekből a sokszor csak nyolcezer forintos összegekből válik láthatóvá, hogy az ügyészség alapvetően tévedésekre alapoz. Tehát ezek tisztázása folytatódik még. A múltkor hat órát beszéltem a tárgyaláson, egyes médiumokban mégis csak annyi jelent meg, hogy a bugyipénzről beszéltem, ami a borravaló egyik formája, és körülbelül tíz percig volt csak róla szó. De én ezt megértem, én is dolgoztam a médiában, újságoknál, kiadványoknál, rádióknál. Például a Rise FM-nél, a Just Music FM-nél, a Flyerz és a Freee magazinnál.

– Az elmúlt héten közzétett interjújában a Kisbandi néven ismertté vált, az alvilág egykori bankáraként emlegetett férfi beszélt önről is. Azt mondta, egy okos üzletember, aki csak azért került ezekbe az ügyekbe, mert összemosták Portik Tamással. Hogyan került Portikkal egy kalap alá?

– Portik Tamás egyetlen, Váci utcai szórakozóhelyembe szállt be, mindössze négymillió forinttal, ezt is rám erőltette. A pénzét négy hónap után – amikor illegalitásba került – visszaküldtem neki. De ez elég volt ahhoz, hogy minket üzlettársakként tartsanak számon. Portik Laborc Sándorral (a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója volt 2007-től 2009-ig – a szerk.) való találkozója miatt a mostani kormányoldalon keletkezett egy politikai igény Portik körének a felszámolására, ebbe kerültem bele én is. Aztán a nyomozás során kiderült, hogy egy darab baloldali vagy Portikhoz köthető kapcsolatom sincs. Ellenben a jobboldalon számos jó kapcsolatom van. De akkor már nem lehetett visszakozni, az ügy elindult, nagy médiafigyelmet kapott, és abban a színben tüntettek fel, hogy én erőszakkal szereztem szórakozóhelyeket. Egy embert mutassanak, akitől így szereztem!

– Hogyan szerzett ennyi klubot a városban?

– Az a vállalkozó, akitől például a Dokk Cafét vásároltam, azt mondta, megalakítja a Vizoviczki rajongói klubot, mert ilyen korrekt üzletemberrel még nem találkozott; minden a szerint zajlott, ahogy megállapodtunk, a vételár pontosan, időben ott volt a számláján. A rendőrség kihallgatta azokat, akiktől helyeket béreltem vagy vettem. Volt, aki azt mondta, „tudom, hogy most azt várják tőlem, hogy mondjak valami rosszat, de nem tudok”.

– A közvéleményben egész más kép él a vállalkozásaival kapcsolatban.

– Ennek az oka például az a rólam közzétett videó, ami a Surnyák Mihállyal való Váci utcai konfliktusomról került ki az internetre. Ezt úgy narrálták, hogy én bűnöző vagyok. Mindent lehet így narrálni. De annak a videónak az volt az előzménye, hogy ez a susogós melegítőruhás, a szóbeszéd szerint fiatal lányok futtatásáért elítélt, büntetett előéletű férfi megfenyegetett engem, hogy nem nyithat ki az új klubom. Azért, mert az én két szórakozóhelyem közelebb volt a Váci utcai turistákhoz, mint az övé a Galamb utcában. Egy ideig úgy jártam, hogy folyton kamerát dugott az arcomba, és követett vagy tíz verőemberével. Ez persze nem látszik a videón. Fenyegetett, szidalmazott – nem idézem, én nem is káromkodom, hatgyermekes családapa vagyok. A rendőrség segítségét kértem, mert azt mondtam, hogy igenis végigmehetek a Váci utcán, ha akarok. A felvételen a rendőrség által engedélyezett biztonsági őrök láthatók mellettem, akik a narrációt készítő bűnöző fenyegetést jelentő, nagyszámú verőlegényei ellen védték a törvényes munkavégzésemet.

hirdetés

– Portik befektetése és a Surnyák-videó miatt tekintenek önre bűnözőként?

– Több dolog volt. Surnyák például két nyugdíjas nyomozót fizetett azért, hogy másfél éven át a rendőrségen és minden fórumon azt hintsék el és terjesszék, hogy bűnöző vagyok. Ez a konkurens ármánykodás szülte a mai rossz megítélésemet. Pedig én bűnözőket még a tévében sem nézek. Bárhogy is állítanak be, én egy vallásos ember vagyok. Ha egy durvább krimit látok a tévében, elkapcsolok.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 24.