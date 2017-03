Vizsgálja az ügyészség a rendőri migránsveréseket

Úgy tűnik, egyelőre egyedül az ügyészség tarja fontosnak a hatóságok közül a magyarországi migránsverésekről szóló sajtóbeszámolók hátterének tisztázását. A Legfőbb Ügyészség utasítására a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Osztálya összegyűjti azokat a feljelentéseket, amelyeket migránsok tettek rendőrök ellen szolgálatban elkövetett bántalmazás miatt. Úgy tudjuk, hogy az ügyészség még a héten nyilvánosságra hozza az adatokat.

Ebből persze még csak az derül majd ki, hogy a migránsok, illetve a jogvédő és segélyszervezetek hány esetet jelentettek Magyarországon. Utóbbiakra azonban nem jellemző, hogy a menekültektől hallottak miatt azonnal a hatóságokhoz fordulnának, hiszen – mint azt maguk is elismerik – az esetek többségében nem tudják ellenőrizni a migránsok állításának hitelességét.

A Belügyminisztérium a héten több fórumon is tagadta, hogy megtörténtek volna azok az esetek, amelyekről mások mellett az Orvosok Határok Nélkül szervezet számolt be a sajtónak, részben a migránsoktól hallottak, részben a rajtuk látható sérülések alapján. A kormányzati propaganda gyakorlatát követve a tárca nemes egyszerűséggel Soros György érdekeltségébe tartozónak – s ezzel gyakorlatilag ellenségnek – minősítette a tekintélyes nemzetközi szervezetet.

Sem a Belügyminisztérium, sem a rendőrség illetékesei nem tettek ígéretet a sajtóban megjelent esetek kivizsgálására. Csak azt hajtogatták, hogy ilyenek nem történtek, hiszen ha előfordultak volna, akkor a határon a magyar határrendészekkel együtt szolgáló külföldi rendőrök is látták volna, ők pedig nem számoltak be hasonló esetekről.

A BM és a rendőrség hozzáállása azért is érthetetlen, mert az állítólagos bántalmazások elvileg olyan területen történhettek, amelyeket határvédelmi és biztonsági szempontból alaposan bekameráztak. Ha nem is a kamerák előtt bántalmazzák a migránsokat, az, hogy a panaszos járt-e a kérdéses területen, ott találkozhatott-e olyan kinézetű, korú és számú rendőrrel, mint amilyenekről panaszában beszélt, a felvételek alapján tisztázható lenne. Sőt, akár még azt is meg lehetne állapítani, hogy milyen állapotban érkezett, s hogy ahhoz képest keletkeztek-e rajta új sérülések, mielőtt kitessékelték volna az országból.

Az ügyészség későbbre ígért választ arra a kérdésünkre, hogy miként kezdeményezhet eljárást bántalmazóival szemben az a migráns, akit – miután állítása szerint Magyarországon jól megvertek – visszaküldtek Szerbiába?

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 10.