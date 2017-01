Volt gárdista bírálja Vona Gábort

A részben korábbi gárdistákból szerveződő Új Magyar Gárda Mozgalom vezetője nem tudja, hogy kik azok, akik gárdistaként vissza akarják kérni a Jobbik elnökétől azt a gárdamellényt, amelyben 2010-ben esküt tett a parlamentben.

A napokban ugyanis Silip Norbert gárdisták nevében nyílt levelet írt Vona Gábornak arról, hogy méltatlanná vált a szervezetet jelképező ruhadarabra, ezért jövő szombaton, a Jobbik évadnyitó rendezvényén visszakérik tőle.

Mészáros István, az Új Magyar Gárda Mozgalom vezetője a Magyar Nemzet megkeresésére pénteken annyit mondott, hogy Silip Norbert valóban tagja volt korábban a már hosszú évekkel ezelőtt feloszlatott gárdának, de már sok-sok éve nem találkozott vele. Éppen ezért azt nem tudta megmondani, hogy a nyílt levelet milyen csoport nevében írta, és mi motiválta. Annyit tudott biztosan, hogy az Új Magyar Gárda Mozgalomnak nem tagja. Ez a szervezet egyébként – Mészáros István elmondása szerint – egy baráti, bajtársi közösség, amelyben vannak egykori gárdisták is, de az elmúlt években nagyon sok új arcot is vonzott. Intézményesített kapcsolatuk a Jobbikkal egyébként nincs, de olyan előfordul, hogy rendezvényeket szerveznek együtt. Mészáros István kérdésünkre úgy fogalmazott, nem tiszte megítélni, hogy a Jobbik elnöke méltatlanná vált-e bármire is, és az általa vezetett mozgalom nem akar visszakérni Vona Gábortól semmit.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 21.