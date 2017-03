Volt kémelhárító: Az oroszok azt érzik, nálunk mindent szabad

Kőkemény orosz titkosszolgálati offenzíva zajlik az Európai Unió ellen, az orosz ügynökök pedig úgy érzik, szabadon nyomulhatnak Magyarországon – mondta az Indexnek a hazai kémelhárítás egyik korábbi vezetője. Katrein Ferenc szerint a letelepedési kötvény hatalmas biztonsági kockázat, a kémek pedig ki is használják.

Gyakorlatilag szabad utat kaptak az orosz titkosszolgálatok a magyarországi műveletekhez; a hazai kémelhárítás kezét megköti a Kremltől tartó politika, a közmédia pedig orosz propagandát sugároz – mondta egy volt kémelhárítási igazgató az Indexnek adott interjúban.

Katrein Ferenc 13 évig dolgozott a Nemzetbiztonsági Hivatalban (NBH) majd az Alkotmányvédelmi Hivatalban (AH), és műveleti igazgatóként is foglalkozott a terrorelhárítás, valamint a kémelhárítás ügyével. Az Indexnek elmondta, azért szerelt le 2013-ban, mert már nem tudott azonosulni a vezetéssel és azzal, hogy a magyar titkosszolgálatok munkáját lefojtják a orosz fenyegetéssel kapcsolatos ügyekben.

Nem csinálhattunk meg szakmailag indokolt aktív műveleteket, és a nemzetközi együttműködések is le lettek építve a korábbiakhoz képest.

Az egykori kémelhárító szerint a hangsúlyozottan oroszbarát magyar politikának tudható be az is, hogy a volt moszkvai agrárattasé Kiss Szilárd és a jobbikos, „Kágébélának” is becézett Kovács Béla szabadon járkálhatnak Magyarországon.

Katrein újságírói kérdésre válaszolva kitért a bőnyi rendőrgyilkosság és az MNA ügyére is: szerinte semmilyen szakmai érv nem hozható fel amellett, hogy a magyar kémelhárítás nem tett lépéseket az orosz katonai hírszerzéssel is kapcsolatban álló Magyar Nemzeti Arcvonal felszámolására. A volt titkosszolga szerint emögött is csak politikai félelmek álltak, és egy tragédia kellett ahhoz, hogy a TEK végül felszámolja Győrkös István paramilitáris szervezetét.

A nyilatkozó szerint a magyar letelepedési kötvény súlyosan veszélyezteti a nemzetbiztonságot, olyan réseket tartalmaz, amit az orosz és a kínai ügynökök is örömmel használnak ki – a 300 ezer eurós kötvényár pedig nem tétel egy szolgálat számára, ha kémeket szeretne Magyarországra vagy az uniós tagállamokba telepíteni. Katrein Ferenc hozzátette:

titkosszolgálati offenzíva zajlik az Európai Unió ellen, ennek pedig részei azok a befolyásolási műveletek, amiben az oroszoknak komoly tudásuk és hagyományaik vannak. Oroszország ott van a migránsválság elmélyítésében

„és főleg annak felhasználásában a propagandára, a befolyásolásra. A kölni eseményeknél vagy más szexuális bűncselekményeknél például annak a hangsúlyozásában, hogy azt a német vagy nyugati hatóságok és média el akarja hallgatni” – mondta a nyilatkozó, aki szerint a kölni tömeges szexuális zaklatás ügye is szépen felépített művelet volt, a tudatosan kreált Lisa-ügyre pedig az egészen magas szinten reagált az orosz fél, például maga Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Ami az 1989 előtti ügynökaktákat illeti, Katrein Ferenc a teljes feltárást szorgalmazza.

Húzhatjuk-halasztgathatjuk, de meg kell csinálni. Amikor bent voltam a házban, nyilván azt mondtam, hogy nem kéne. De most, hogy már egy ideje kint vagyok, és látom, mennyi kárt lehet okozni a szivárogtatásokkal, hogy ki volt ügynök, és ki nem, azt mondom, inkább tegyük meg, és kezdjük újra.

Mondta az Indexnek a magát jelenleg külföldön élő civilként, leszerelt titkosszolgaként jellemző férfi. A teljes interjút ide kattintva olvashatják el.

