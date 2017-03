Vona: megpróbálják eltaposni a Jobbikot

A Jobbik ifjúsági tagozata Magyarország legerősebb és legdinamikusabb szervezete – mondta a Jobbik elnöke a párt ifjúsági tagozatának szombati tisztújító kongresszusán, Budapesten.

Vona Gábor a küldöttek előtt arról beszélt, az ifjúsági tagozatnak támaszt, segítséget, energiát, megújulást kell adnia a Jobbiknak, amelyet „az elkövetkező hónapokban megpróbálnak majd eltaposni". Rajtatok, rajtunk is múlik, mi fog történni – tette hozzá.

Mint mondta, az ifjúsági tagozat jelenlegi erős struktúrája előny és hátrány is egyben. Előnynek nevezte, hogy a tagozattal létrejött egy fórum, szervezet, ahol a hasonlóan gondolkodók, azonos értékrendűek, azonos célért küzdők megtalálhatják egymást.

Hátránynak nevezte azt, hogy elkényelmesítheti az embert, ha valamit készen kap, emiatt elveszítheti a harci tüzet, tenni akarást, a szó jó értelmében vett ambíciót. Példaként a kormánypárt ifjúsági szervezetét hozta fel. Az anyapártjuk kormányra került, ők pedig a hatalom, a pénz és szolgálati autók „Bermuda-háromszögében" eltűntek – mondta Vona Gábor.

Hozzátette: ha belenéz egy kormánypárti ifjúsági szervezeti tag szemébe, akkor nem látja „a tenni akarást, a tüzet, a forradalmi vágyat, ami egy ifjú magyarnak a szemében, szívében ott kell, hogy lángoljon".

Bennetek ott van, ezt meg is kell őriznetek akkor is, ha a hatalom, pénz, szolgálati autó háromszöge benneteket is megkísért – jegyezte meg. Hozzáfűzte: arra kéri a tagozat tagjait, akkor is maradjanak meg alázatosnak, szerénynek, ha kormányra kerül a Jobbik, és a politikát ne uralkodásnak, hanem a nép, nemzet szolgálatnak fogják fel.

A politikus szerint egy nemzetnek, egy társadalomnak fontos az életében, milyen kapcsolat van a fiatal és idősebb generáció között. Szavai szerint „nem kell megijedni" a generációs ellentétektől, ellenérzésektől, ez természetes, az viszont már baj, ha a harmonikus, partneri viszony megbomlik a fiatal és idős generáció között.

Százévente a magyar ifjúságnak meg kellett fordítania a világ, de legalább Magyarország kerekét. Ha a magyar ifjúság szembetalálkozott egy megposványosodott, rossz rendszerrel, érdemtelen politikai struktúrával, megalvadt, rossz, idejét múlt társadalmi szerkezettel, akkor előfordult, hogy a magyar ifjúság forradalmi erővel félretolta ezt – mondta.

Vona Gábor szólt arról is, hogy az igazán nagy feladat nem a 2018-as országgyűlési választás megnyerése lesz, hanem az, hogy „a romokban heverő hazánkat és a megtépázott, meggyötört népünket és nemzetünket hogyan tudjuk megerősíteni", megállítani az elvándorlást, a megszüntetni az ország „gazdasági megnyomorítottságát", visszanyerni a gazdasági szabadságot, megerősíteni az identitást.

