Zajlik a balesetet szenvedett busz műszaki vizsgálata

Szombaton este felolvasták azoknak a nevét, akik biztosan túlélték a Verona melletti balesetet. Éjjel több szülő is a helyszínre érkezett, közben elszállították az autópályáról a szerencsétlenül járt busz roncsait, és megkezdik műszaki vizsgálatát. Az ügyben már a magyar rendőrség is nyomoz.

Szombaton este felolvasták azoknak az utasoknak a nevét, akik ki tudtak menekülni a balesetet szenvedett buszból. Nehéz volt összeállítani az utaslistát, mivel a 16 áldozat azonosítása még folyamatban van, a könnyű sérülteket vagy sértetlen utasokat pedig több helyen szállásolták el. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat akkor még a helyszínen tartózkodó kommunikációs vezetője az M1-nek azt mondta, hat súlyos sérült közül ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak, ők még hosszabb ideig nem lesznek szállítható állapotban.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője (b) és Pék László, a szervezet orvos igazgatója az előző nap történt buszbaleset könnyű sérültjeinek szállást adó veronai hotel előtt 2017. január 21-én Fotó: Varga György / MTI

Vasárnap akár négy súlyos sérültet is hazaszállíthatnak, valamint megkezdték a buszbaleset túlélőinek kihallgatását. A Verona melletti autópályán betonfalnak ütközött, majd kigyulladt jármű roncsait szombaton éjjel elszállították az autópályáról, és hamarosan megkezdik az autóbusz műszaki vizsgálatát.

Hazatérés Balog Zoltán miniszter és Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Fotó: Marjai János / MTI Hamarosan útnak indulhatnak, és itthon gyógyulhatnak tovább a tragédia súlyos sérültjei – mondta Balog Zoltán miniszterrel közös sajtótájékoztatón Csató Gábor, az OMSZ főigazgatója. Részletek itt.

Éjjel több szülő is a helyszínre érkezett, ma újabb hozzátartozók kelnek útra. Hassay Zsófia (Fidesz–KDNP), a főváros VI. kerületének polgármestere ugyancsak a helyszínre utazott, a Szinyei Merse Pál Gimnázium ugyanis a Terézvárosban, az azonos nevű utcában található. Gyászol a dunakeszi Kinizsi Futsal klub is, amelynek egyik utánpótlás tagja is az áldozatok között van. A fiatal sportoló 2011-es alakulása óta tagja volt a klubnak. Az áldozatok között van a Ferencvárosi Torna Club korábbi jégkorongozója Vígh Balázs és húga is. a Fradi.hu szerint szüleik túlélték a balesetet, édesapjuk önmagát nem kímélve, habozás nélkül mentette a diákokat az égő roncsok közül.

A Siófoki Hírek azt közölte, hogy egy siófoki diák és édesanyja is áldozatul esett az olaszországi busztragédiának. A Baross - korábban Vak Bottyán - iskola tanulója az a fiatalember aki édesanyjával tragikus módon életét vesztette a szerencsétlenségben. A lap információi szerint hárman utaztak a buszon, a nevelőapa túlélte a balesetet. Hétfőn, a nemzeti gyásznapon, a Baross iskolában is megemlékezést tartanak. A tanintézmény vezetői elmondták, hogy mélyen megdöbbentette őket a tragédia híre, imádkoznak az áldozatokért, a sérültek mielőbbi felépüléséért. Minden segítséget megadnak a tanulóiknak, hogy feldolgozhassák társuk elvesztését, a siófoki kórház pszichológusokat küld az iskolába.

Továbbra sem tudni, hogy mi okozta a balesetet, a hatóságok lefoglalták az autósztráda videokameráját, és szemtanúkat hallgatnak meg. Köztük egy szlovák kamionsofőrt, aki szerint a buszból füst szivárgott.

Tart az azonosítás Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Marjai János / MTI Egyelőre nem tudták azonosítani a pénteki veronai buszbaleset 16 halottját és a két válságos állapotban lévő sérültet sem - mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap sajtótájékoztatón. Részletek itt.

A Corriere della Sera, a legnagyobb olasz napilap interjút közölt az egyik, súlyos égési sérüléseket szenvedő magyarral, aki elmondta, hogy az autóbusz Milánó térségében megállt egy rövid pihenőre, talán ekkor váltották egymást a sofőrök, de erről egyelőre nincs pontos információ. A férfi elmondta azt is, hogy a háromsávos autópálya jól ki volt világítva, és nem volt nagy a forgalom, a busz utasai közül néhányan aludtak, többségük azonban fenn volt, a baleset hirtelen történt, a tűz a busz elejében ütött ki.

A tragédia miatt hétfőre nemzeti gyásznapot hirdetett a kormány. Az érintett családoknak rengetegen ajánlják fel segítségüket. Az iskolához nagyon sokan érkeznek mécsest gyújtani vagy tájékozódni a barátok, hozzátartozók sorsáról. Szombat este Balog Zoltán miniszter mellett Rétvári Bence, a tárca parlamenti államtitkára, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, Palkovics László oktatásért felelős államtitkár és Solti Péter, a Klebelsberg Központ vezetője is gyertyát gyújtott az áldozatok emlékére.

Közben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nyomozást indított az eset kapcsán halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával. Amint azt a rendőrség honlapján közölte: a közúti közlekedési baleset körülményeit az olasz hatóságok vizsgálják, munkájukat – kérésükre – Olaszországban háromfős magyar rendőri csoport segíti. A magyar rendőrök vasárnap hajnalban érkeztek Veronába.

A baleset okaként, amelynek megállapítása az olasz hatóságok feladata, felmerült a műszaki hiba lehetősége. Az olasz hatóságok vizsgálatának elősegítése érdekében tisztázni kell, hogy a magyar honosságú autóbusz milyen műszaki állapotban hagyta el Magyarországot. Ezért a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el. A nyomozás az olasz hatóságok eljárástól független, megállapításait egy későbbi jogsegély keretében a magyar rendőri szervek – az ügyészség felügyelete mellett – az alapügyben eljáró olasz hatóságok rendelkezésére bocsátják.

Az NNI – igazságügyi műszaki szakértők bevonásával – tanúkihallgatásokat, az autóbusz tulajdonosának telephelyén házkutatást végez, lefoglalja a jármű műszaki vizsgáztatásával és esetleges korábbi javításaival kapcsolatos okmányokat, dokumentumokat, a két magyar állampolgárságú autóbusz vezető egészségügyi és járművezetői alkalmasságával kapcsolatos iratokat.

A tragédia előtt kért segítséget a siófoki hölgy Az Olaszországban történt tragédia előtti napokban kért segítséget Witzmann Mihálytól, a térség országgyűlési képviselőjétől a balesetben elhunyt siófoki hölgy, akinek fia is életét vesztette Veronában. A Sonline.hu és a Somogyi Hírlap beszámolója szerint a képviselő megrendülten erősítette meg információinkat, azt mondta, a hölgy levélben kereste meg, mert több mint húsz év után megszüntették munkaviszonyát a Magyar Postánál. Úgy döntött, váltani akar és arra kérte, segítsen neki a végzettségéhez megfelelő állást találni.

