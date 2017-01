Zavar a megmaradt Erzsébet-utalványok körül

Eltérő adatokat és más várható lépéseket közölt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Magyar Posta arról, hogy mi történik a még mindig nem kézbesített 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványokkal. Annyi biztos, hogy a mintegy 2,8 millió nyugdíjasból több tízezer idős embernek nem tudták kézbesíteni a szelvényeket.

„A belföldön élő jogosultak 98 százaléka megkapta és átvette az utalványt. Január 15-e után a Magyar Posta ismét megkísérli a kézbesítést, január 31-éig pedig bárki jelezheti, hogy ő is jogosult az ellátásra.” Ezt közölte lapunkkal még pénteken este a Miniszterelnöki Kabinetiroda. Ez alapján arról számoltunk be, hogy noha már több mint egy hét eltelt az évből, mintegy 56 ezer nyugdíjas még mindig nem tudta átvenni a tízezer forintnyi Erzsébet-utalványt, amit november végén jelentett be az időseknek Orbán Viktor miniszterelnök azzal, hogy karácsonyig, de legkésőbb az év végéig megkapják az érintettek.

Nincs automatikusan ismételt kézbesítés

Csakhogy a Magyar Posta tegnap – cikkünk nyomán – azt a tájékoztatást adta, hogy múlt hét péntekig a küldemények több mint 98,5 százalékát már átvették az ügyfelek. Ez alapján tehát kevesebb mint 42 ezer nyugdíjas nem tudta átvenni az utalványát. Majd hozzátették, hogy „a küldemények kevesebb mint 0,5 százaléka van még postákon, várva az ügyfelek jelentkezését”. Azaz a postán 14 ezer ember Erzsébet-utalványa van, a többit – 28 ezer utalványt pedig, ami nincs a postán és nem is vették át az ügyfelek – visszaküldték a nyugdíjfolyósítónak. A posta jelezte is közleményében, hogy eddig nagyságrendileg a küldemények 1 százalékát küldte vagy küldi vissza a posta a feladónak egyebek mellett azért, mert a címzett meghalt, elköltözött, nem vette át a küldeményt, vagy hibás volt a címzés.

Nem említi azonban a Magyar Posta közleménye, hogy január 15-e után ismét megkísérlik a kézbesítést, amiről a minisztérium írt. Annyit tudattak csak, hogy az át nem vett küldemények a letéti postákra kerültek, ahol 10 munkanapon keresztül át lehet venni, utána pedig visszaküldik a feladónak, vagyis az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak. Nincs tehát automatikusan ismételt kézbesítés, viszont február végéig lehet kérni, hogy az át nem vett küldeményeket újra küldjék ki postai úton.

Ellenzéki kritika

A Demokratikus Koalíció tegnap azt követelte a kormánytól, hogy néhány napon belül minden nyugdíjashoz juttassák el az Erzsébet-utalványokat. A párt szóvivője, Gréczy Zsolt szerint ha készpénzben küldték volna a pénzt, azt már jóval karácsony előtt megkapták volna az idősek. A Fidesz azzal reagált: Gyurcsány Ferenc soha nem küldött semmit, csak elvett a nyugdíjasoktól. Hozzátették, az Erzsébet-utalványokat a Magyar Posta kézbesítette, akiket nem találtak otthon, és emiatt még nem vették át, a kézbesítési értesítőn jelzett határidőig ezt megtehetik.

A Jobbik szerint az ajándék utalványok körüli káosz a kormányzati nagyotmondás totális kudarca. A párt frakciója közleményében az át nem vett szelvényekkel kapcsolatban úgy fogalmazott: ez az idős embereket sújtó, méltatlan helyzet elkerülhető lett volna, ha a kormányzat elfogadja a Jobbik javaslatát, és egyszeri nyugdíj-kiegészítés formájában nyújtja számukra ezt az egyébként megérdemelt juttatást.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 10.