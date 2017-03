Zuglói iskolákért is bejelentkeztek az egyházak

Nemcsak a józsefvárosi Deák Diák Általános Iskola fenntartásának szándékáról mondott le a Hajdúdorogi főegyházmegye, hanem egy zuglói iskoláéról is – értesült a Magyar Nemzet. Mint ismeretes, a görögkatolikus egyház arról tájékoztatta lapunkat korábban, hogy bővíteni kívánja köznevelési intézményhálózatát. Ám a fenntartás átvételének ötlete igen heves szülői ellenállásba ütközött a Deák Diák esetében, emiatt az egyház szerdán elállt eredeti szándékától.

– Örülök, hogy elfogadta az egyház, hogy a szülők akarata mindenek felett áll – így reagált lapunknak Farczádi Bencze Tamás, az intézmény igazgatója. Elmondta, a szülők egyértelműen kinyilvánították, hogy meg vannak elégedve az iskolával és az állami fenntartással. „Mi továbbra is végezzük a dolgunkat úgy, ahogy eddig, hiszen ilyen keretek között is lehet értéket teremteni. Az egyháznak pedig további sok sikert kívánok a munkájához” – tette hozzá.

Lapunk megtudta azt is, hogy a görögkatolikus egyház a zuglói Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolát és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt is szívesen átvette volna, ám végül ettől is visszaléptek. – Ez már lezárt kérdés, nem veszi át a Hajdúdorogi főegyházmegye az intézményt – nyilatkozta lapunk megkeresésére Makovecz Pál, a Szent István igazgatója. Arról beszélt, az egyház kedden vonta vissza az erre vonatkozó szándéknyilatkozatát, még azelőtt, hogy az egyeztetés abba a fázisba jutott volna, hogy a szülőket megkérdezzék az esetleges fenntartóváltásról. „Sokat beszélgettünk a kérdésről, de egymás kölcsönös tisztelete és elismerése mellett úgy döntöttünk az egyházzal, hogy ez most nem időszerű. Különösen annak fényében nem, hogy a jelenlegi fenntartóval való együttműködés kifejezetten megnyugtató” – indokolta Makovecz.

Kiderítettük azt is, hogy egy másik zuglói állami iskola is elgondolkodhat az egyházi fenntartáson. Ugyanis a Városligeti Magyar–angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola is kapott ilyen jellegű megkeresést. Igaz, esetükben egy másik egyház, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa kívánja átvenni az intézményt.

– Az iskola igazgatója azt kérte, fontoljuk meg az ajánlatot – nyilatkozta lapunknak a lehetséges fenntartóváltásról Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, egyben a Párbeszéd politikusa. Elmondta, az önkormányzat akkor tudja ezt támogatni, ha az egyház garantálja, hogy jobb feltételeket tud biztosítani, mint a tankerületi központ, illetve ha ígéretet tesz az oktatás világnézeti semlegességének megőrzésére. Feltétel az is, hogy a szülők is a váltás mellett legyenek. Ugyanakkor a polgármester inkább azt szeretné, ha a tankerületi központnál maradna a városligeti iskola. Ennek oka egyrészt, hogy az intézmény Zugló egyik elit iskolájának számít, másrészt, hogy az önkormányzat és a tankerületi központ között jól működik a kapcsolat.

Mint korábban beszámoltunk róla, az exarchátus a nyolcadik kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola kapcsán is jelezte, hogy átvenné a fenntartást. Hogy szándékuk sikerrel jár-e, az itt is a szülők döntésén múlik. Ugyanakkor Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere jelezte, hogy túl sok a kérdés a fenntartóváltás körül, így az önkormányzat nem fogja támogatni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.