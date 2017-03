Bódult lehetett a Szentendrei úti baleset okozója

Egyelőre nem hozza nyilvánosságra a rendőrség annak a Mercedes-t vezető fiatalembernek a véralkohol- és drogvizsgálati eredményét, aki szombatra virradó éjjel a Szentendrei út–Ceth Ferenc utca kereszteződésben hátulról nagy sebességgel belerohant egy, a piros lámpa előtt szabályosan várakozó BMW-be. A balesetben a BMW két utasa a helyszínen életét vesztette.

Az egyik áldozat a 21 éves, ifjúsági világbajnok kajakos Janza Richárd. A fiatal sportoló halálhírét a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közölte a honlapján.

Bár a tragédiát követően számos hír látott napvilágot arról, hogy a balesetben érintett két autó, vagy ha mindkettő nem is, de a balesetet okozó Mercedes illegális gyorsulási versenyen vett részt, a rendőrség adatai ezeket a feltevéseket egyelőre nem támasztják alá. Ahogy azt sem, hogy az ütközés következtében a Mercedes sofőrje kirepült az autójából.

Több internetes portál is közölt felvételeket a baleset után maradt roncsokról. Ezeken is tisztán látható azonban, hogy az eddigi adatok alapján a balesetért felelősnek tartott autó szélvédője, bár pókhálósra tört, nem szakadt ki, így több mint kétséges, hogy azon bárki is kirepülhetett volna.

A police.hu oldalon közölt rendőrségi közleményekből csak annyi derül ki, hogy a Mercedes sofőrjét kórházba szállították, majd miután magához tért és kihallgatható állapotba került, halálos közúti baleset okozásáért gyanúsítottként hallgatták ki.

Egyelőre semmi nem utal autóversenyzésre sem, hacsak a Mercedes sofőrje nem önmagának akart bizonyítani. Vélhetően a rendőrség mindenesetre végignézi a Szentendrei út mentén telepített biztonsági kamerák felvételeit, hogy tisztázza, voltak-e „versenytársai” a Mercedes-nek, vagy hogy korábban a balesetben érintett két autó versengett-e, esetleg volt-e valamiféle közlekedési affér a két sofőr között.

Szakértők szerint ugyanakkor inkább a sofőr ittasságára vagy drogos befolyásoltságára utal az, hogy a Mercedes vezetője a baleset helyén négy sávos úton képtelen volt elkerülni az ütközést, és kocsijának teljes orrszélességével az előtte álló BMW-be hajtott.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 20.