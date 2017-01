Börtönőrök vertek halálra egy rabot

Börtön őrök vertek halálra egy rabot a Kozma utcában - állítja a Kékfény bűnügyi magazin.

Bakanccsal tiporták az arcát, összesen 43 ütés és rúgás nyomát találták meg annak a rabnak a holttestén, akit a gyanú szerint három börtönőr vert halálra még novemberben egy fővárosi börtönben – adta hírül a Kékfény bűnügyi magazin.

A Híradó.hu-n közölt cikk szerint november 12-én a Kozma utcai börtönben verték halálra az elítéltet. Az ügyészség kezdetben csak hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás, hétfőn viszont már halált okozó testi sértés miatt nyomozott. Két hete elfogtak három egyenruhást, most már ők is rabok, előzetesben ülnek – írja a cikk.

A Kékfény értesülései szerint az áldozat, Csiki Sándor egy verekedés miatt került fogdára a Kozma utcai börtönben, a halál ott érte. Azóta elvégezték a holttest boncolását, s az orvos-szakértők összesen 43 sérülést számoltak össze a testén, többségét a fején. Az arcán például találtak egy bakancstalpnyomot is. A beszámoló szerint egy matrac miatt kellett meghalnia a rabnak. A fogdán ugyanis csak éjszakára maradhat a raboknál szivacs az ágyon. Csakhogy az áldozatnak papírja volt arról, hogy napközben is azon feküdhet, mert beteg. Ehhez képest reggel 7 óra 25 perckor a három felügyelő el akarta tőle venni a matracát, de ő nem hagyta. Hangos szóváltás alakult ki.

A fogda folyosója is be van kamerázva, az ügyészségi dokumentum szerint a felvételen az látszik, hogy Csiki Sándor a nyitott zárkaajtón kidobja a szivacsot. A három gyanúsított belép a cellába, ott nagyjából két percig vannak bent, majd egyikük a földön, a folyosóra húzza a megbilincselt áldozatot. Felállítják, majd az egészségügyi körletre kísérik. A kamera nem rögzített bántalmazást. Az ügyészségi adatgyűjtés szerint a fogoly folyamatosan szidta az őröket, a rendelőben is ellenállt, rúgkapált, egy idő után rosszul lett. Csiki Sándor végül a börtön orvosi szobájában halt meg 8 óra 21 perckor. A hírportál szerint az ügy másik érdekessége, hogy az első orvos leírta, hogy nem észlel a halállal összefüggő sérülést a holttesten. Szerinte szívelégtelenségben halt meg a férfi, annak ellenére, hogy a boncolás 43 ütés, rúgás, taposás nyomot derített fel, írja a Híradó.hu.

