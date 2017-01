Egy bajnai férfi bemutatta, hogyan kell elpuskázni egy rablást

Hétfőn egy 57 éves bajnai férfi úgy döntött, hogy kirabol egy tokodi üzletet. Be is ment a boltba egy késsel a kezében, a pénztárostól a bevételt követelte – számolt be a Police.hu.

Az alkalmazottak a felszólításnak nem tettek eleget, a bolt bejárati ajtaját bezárták, majd értesítették a rendőröket – írja a portál.

A rendőrök annak rendje és módja szerint ki is érkeztek a helyszínre, az elfogás után előállították a bűncselekmény elkövetőjét a Dorogi Rendőrkapitányságra.

